Des changements à la tête de la CNESST





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé hier à la nomination de M. Bruno Labrecque à titre de président-directeur général par intérim de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il remplacera la présidente-directrice générale actuelle, Mme Manuelle Oudar, nommée sénatrice indépendante.

M. Bruno Labrecque entrera en fonction le 26 février 2024. Ce dernier est comptable professionnel agréé de formation. Arrivé à la Commission en novembre 1996, il a occupé divers postes de gestionnaire, avant d'être nommé en avril 2017 comme vice-président aux ressources informationnelles, matérielles et immobilières. Depuis décembre 2018, il est vice-président aux finances. Ayant occupé plusieurs fonctions dans l'organisation, il possède une solide expérience et une grande connaissance de la CNESST, ce qui représente des atouts indéniables pour ses nouvelles fonctions.

La CNESST tient à souligner l'extraordinaire contribution et les qualités humaines de Mme Manuelle Oudar à titre de première dirigeante de l'organisation pendant plus de huit ans. Elle a laissé sa marque pour avoir orchestré plusieurs réalisations majeures. Pensons à la création de la CNESST, à la construction du siège social, au développement d'un panier de près de 120 services en ligne et à la mise en oeuvre de plusieurs réformes législatives touchant les lois du travail. Nous ne pouvons passer sous silence tout le travail accompli lors de la pandémie de COVID-19 alors que le rôle de la CNESST, comme leader en santé et sécurité de travail, a été mis en avant-plan et que l'organisation a été au rendez-vous pour tous les milieux de travail.

Aujourd'hui, c'est plus de 96 % des employés de la CNESST qui se disent fiers d'y travailler. Sous son leadership, l'organisation a reçu plusieurs prix, dont le Prix des Nations Unies pour la fonction publique en 2022. Un prix partagé avec toute la fonction publique et dont le Québec peut être fier.

Depuis son arrivée, Mme Oudar a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Leadership remis par l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ). Elle a figuré dans le Top 100 des Canadiennes les plus influentes et a été nommée Femme de mérite 2023 par la Fondation Y des femmes de Montréal. Elle a également remporté le prix de Dirigeant de l'année 2023 de l'Ordre des CRHA.

Tout au long de ces années, Manuelle Oudar a mis ses compétences au service de la société québécoise. Elle quitte ses fonctions en laissant un héritage considérable, une organisation performante, proactive, innovante et dynamique dont toute la société québécoise peut être fière.

Citations

« Nul doute que la solide expérience de M. Labrecque lui permettra de bien s'acquitter de ses nouvelles fonctions à la CNESST et de réaliser sa mission au bénéfice des milieux de travail. Je tiens à féliciter Mme Oudar pour sa nomination à titre de sénatrice. Je la remercie pour ses réalisations, son professionnalisme et son dévouement lors des huit années passées à la présidence de la CNESST. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En mon nom et au nom des membres du conseil d'administration, je désire féliciter M. Bruno Labrecque pour sa nomination. Ses qualités et son expérience contribueront à poursuivre ensemble la mission de la CNESST. Il pourra compter sur mon appui ainsi que sur celui de chacun des membres du conseil d'administration pour assumer ses nouvelles fonctions. Je souhaite également féliciter Mme Manuelle Oudar pour sa nomination à titre de sénatrice et la remercier en mon nom personnel et en celui de tous les membres du conseil pour son importante contribution à la mission de la CNESST et au rayonnement du dialogue social. Son professionnalisme, sa rigueur, sa passion et ses qualités humaines auront marqué ses huit années à titre de première dirigeante de la CNESST. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source :

CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

22 février 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :