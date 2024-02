SOLEK de Zden?k Sobotka remporte la deuxième vente aux enchères dans le domaine du stockage d'énergie en Grèce





PRAGUE, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le SPV AMBER ENERGY, qui fait partie du groupe SOLEK Holding de l'entrepreneur tchèque Zden?k Sobotka, est devenu l'un des adjudicataires de la vente aux enchères pour la fourniture d'installations de stockage d'énergie par batterie à grande échelle en Grèce. Lors de cette deuxième vente aux enchères nationale, organisée par l'Autorité de régulation de l'énergie (RAE) de Grèce, SOLEK a obtenu un projet de 18 MW/36 MWh. Ce succès significatif permettra à SOLEK d'étendre sa présence dans le secteur des énergies renouvelables et de proposer des solutions innovantes de stockage d'énergie en Grèce.

Il s'agit du premier projet énergétique attribué à SOLEK dans le cadre d'une vente aux enchères en Grèce. Il place l'entreprise parmi les principaux acteurs du secteur de l'énergie qui contribuent au développement de l'énergie durable en Europe et dans le monde. « Ce projet de stockage d'énergie par batterie de 18 MW renforce non seulement notre portefeuille d'énergies renouvelables, mais aussi notre capacité à être compétitif sur le marché international de l'énergie. Nous cherchons à reproduire ce succès dans d'autres pays à l'avenir. En Europe, nous ciblons par exemple Chypre, la Roumanie et la République tchèque », a déclaré Zden?k Sobotka, propriétaire et fondateur de SOLEK Holding.

La Grèce, avec le soutien du Fonds de modernisation de l'UE, met aux enchères 1 GW de batterie dans le but d'assurer la stabilité et la flexibilité du réseau énergétique et de créer les conditions nécessaires à la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Il s'agissait de la deuxième grande vente aux enchères du pays, organisée par l'Autorité de régulation de l'énergie (RAE) de la Grèce, et cette fois 11 projets de 7 soumissionnaires ont été retenus. La capacité totale allouée était de 300 MW. L'un des critères décisifs était le prix offert par mégawatt de capacité par an, avec un prix moyen de 47 680 euros.

En 2022, l'UE a approuvé le plan du gouvernement grec de dépenser 341 millions d'euros pour 900 MW de capacité de stockage d'énergie. Le 20 mai 2023, le gouvernement grec a publié la décision ministérielle concernant le régime de soutien au stockage d'énergie, pour une capacité totale de 1000 mégawatts répartis en trois enchères distinctes de 400, 300 et 300 MW, respectivement. L'aide publique prend la forme de subventions à l'investissement pour les projets en cours de construction, suivies d'un soutien annuel au cours des dix premières années d'exploitation. Dans le cas de cette deuxième vente aux enchères, le soutien à l'investissement (dépenses en capital) s'élevait à 100 000 euros par mégawatt, soit la moitié du montant de la vente aux enchères précédente.

En augmentant sa capacité de stockage d'électricité disponible, la Grèce sera prête à faire face à un avenir où les énergies renouvelables constitueront l'épine dorsale du bouquet énergétique. « La Grèce est en train de devenir l'un des leaders dans la lutte contre le changement climatique grâce à ses efforts pour décarboniser son secteur énergétique, en tirant parti de sa position stratégique et de son énorme potentiel renouvelable en matière d'énergie solaire et éolienne » a ajouté Gregoris Marinakis Directeur régional pour la Grèce et Chypre chez SOLEK.

SOLEK Holding est une entreprise énergétique de premier rang qui se consacre à la conception, à la construction et à l'exploitation de centrales solaires en Europe et en Amérique latine. Elle est notamment présente au Chili, où elle gère près de 40 centrales photovoltaïques d'une capacité totale de plus de 250 MW. Le groupe se concentre désormais sur de nouveaux domaines prometteurs tels que le développement de centrales photovoltaïques flottantes, l'agrovoltaïque et le stockage d'énergie par batterie. Le groupe SOLEK dans son ensemble disposait de 274 MW connectés à la fin de 2023, et compte actuellement 212 MW de centrales solaires en construction.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2344509/Solek_Holding_SE.jpg

22 février 2024 à 06:44

