Un nouveau directeur mondial est nommé pour la division Solutions de surface de Lincotek





Lincotek a annoncé aujourd'hui la nomination d'Angelo Parente au poste de nouveau directeur général mondial de sa division Solutions de surface - un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement entièrement intégrées pour les marchés de l'énergie et de l'aéronautique. Angelo prendra ses fonctions à compter du 22 février 2024.

Relevant directement d'Andrea Colombo, PDG de Lincotek Group, Angelo sera responsable du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise dans les différentes régions, ainsi que de la mise en oeuvre opérationnelle de cette stratégie.

Avec un diplôme en ingénierie aéronautique et une expérience professionnelle en Italie, en France et en Allemagne, Angelo Parente apporte à Lincotek plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie et de l'industrie, secteurs où il a occupé des postes de direction dans la gestion de projets, les achats et la gestion générale.

Récemment, avant de rejoindre Lincotek, Angelo a occupé des postes de direction chez Baker Hughes, notamment celui de directeur général de la division Transmission d'énergie et de chef des opérations commerciales pour la division Solutions de technologie climatique.

Les connaissances solides d'Angelo des secteurs concernés et sa familiarité avec la direction d'équipes dans des environnements multiculturels complexes seront essentielles pour stimuler la croissance de la division Solutions de surface de Lincotek.

« Je suis ravi de rejoindre la famille de Lincotek et de contribuer au prochain chapitre de son succès », a déclaré Angelo Parente. « La division Solutions de surface a devant elle de nombreuses opportunités, et je suis impatient de les concrétiser avec les membres exceptionnels de son équipe à travers le monde. »

Andrea Colombo a confié pour sa part : « Je suis très heureux d'accueillir Angelo au sein de la famille de Lincotek. Avec son expérience et sa capacité avérée à traiter des problèmes vraiment difficiles à travers différents territoires et cultures, Angelo sera un atout clé pour aider l'équipe à mener l'entreprise à un niveau supérieur et pour aider nos clients à gagner les défis qu'ils rencontrent sur le marché. Grâce à son arrivée, je suis encore plus confiant quant à l'avenir prometteur de notre activité Solution de surface. »

À propos de Lincotek ? Lincotek est un fournisseur mondial de solutions au service de marchés niches, notamment les turbines à gaz industrielles, les applications aéronautiques et les dispositifs médicaux, un fabricant de premier plan d'équipements de revêtements industriels, et l'un des producteurs les plus respectés dans le domaine de la fabrication additive. Entreprise familiale, le Groupe compte plus de 1?700 employés répartis dans 20 sites de production à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie ? lincotek.com

