LES ALIMENTS MAPLE LEAF ANNONCE UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE ET NOMME ADAM GROGAN ET CASEY RICHARDS À DE NOUVEAUX POSTES DE DIRECTION





TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr/

Adam Grogan est nommé chef de l'exploitation et Casey Richards devient président, Aliments Maple Leaf aux États-Unis

MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou l'« entreprise ») (TSX: MFI) a annoncé une mise à jour de son orientation stratégique et un remaniement de sa structure organisationnelle, y compris plusieurs changements au sein de la haute direction.

« Depuis cinq ans, notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre reste notre priorité et rehausser le mérite des aliments est ce qui donne sens à notre travail chaque jour, déclare Curtis Frank, chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Alors que notre entreprise passe d'une phase intensive d'investissement dans la construction et la mise en service de nouvelles usines à la réalisation des avantages de notre réseau de classe mondiale, le moment est venu de raffiner les stratégies qui sous-tendent notre objectif et notre vision au moyen d'un plan directeur stratégique évolué. »

L'entreprise a dévoilé son nouveau plan directeur actualisé, qui tient lieu de boussole stratégique pour l'organisation.

Le plan directeur décrit les cinq stratégies fondamentales de l'entreprise dans sa quête d'une valeur partagée pour toutes les parties prenantes;

Montrer la voie - Produire de meilleurs aliments, offrir de meilleurs soins, entretenir une meilleure planète

- Produire de meilleurs aliments, offrir de meilleurs soins, entretenir une meilleure planète Développer des marques bien-aimées - Répondre aux besoins des consommateurs, générer une innovation percutante, miser sur nos capacités uniques

- Répondre aux besoins des consommateurs, générer une innovation percutante, miser sur nos capacités uniques Étendre notre portée - Étendre notre portée géographique, développer de nouveaux canaux et de nouvelles catégories, diversifier notre gamme de protéines

- Étendre notre portée géographique, développer de nouveaux canaux et de nouvelles catégories, diversifier notre gamme de protéines Rechercher l'excellence dans nos activités - Tirer parti des technologies avancées, appliquer la science des données et l'analytique, améliorer la rentabilité

- Tirer parti des technologies avancées, appliquer la science des données et l'analytique, améliorer la rentabilité Mettre en valeur des talents prodigieux - Intégrer notre culture axée sur les valeurs, miser sur des chefs prêts pour l'avenir, inspirer un engagement durable

Pour permettre de mettre en oeuvre les stratégies décrites dans le plan directeur, l'entreprise la société réunira ses activités dans le domaine de la viande et des protéines végétales sous un même toit, grâce à une nouvelle structure organisationnelle qui soutiendra ses stratégies de base, optimisera son potentiel de croissance sur les marchés clés et définira clairement les responsabilités de chacun.

« L'évolution de notre plan directeur sert à clarifier et à orienter l'ensemble de l'entreprise sur la façon dont nous mettrons en oeuvre les stratégies de base qui propulseront les Aliments Maple Leaf vers l'avant, a déclaré M. Frank. En tant que société intégrée de production de protéines, nous avons d'immenses occasions devant nous. Ensemble, nous formons une puissance, et nous tirerons parti de notre force combinée pour développer nos marques sur les marchés canadiens, américains et internationaux. »

Changements au sein de la direction

Adam Grogan est promu dès maintenant au poste de chef de l'exploitation. M. Grogan a l'entière responsabilité de diriger le secteur des aliments préparés, y compris les viandes préparées, la volaille et les produits protéinés à base végétale ainsi que le réseau de la chaîne d'approvisionnement au Canada et aux États-Unis. Au service des Aliments Maple Leaf depuis plus de 25 ans, il y a occupé divers postes et possède une vaste expérience en matière de leadership opérationnel et commercial.

Casey Richards assume le rôle nouvellement créé de président des Aliments Maple Leaf aux États-Unis. Casey est chargé de diriger la croissance de l'entreprise dans ce marché crucial et à fort potentiel, y compris le commerce de détail et les services alimentaires. Casey possède plus de 20 ans d'expérience en marketing et en gestion générale à l'échelle mondiale, dont les six dernières années au sein des Aliments Maple Leaf. Il apporte une expérience extrêmement vaste et approfondie de l'industrie alimentaire nord-américaine, ayant travaillé pour certaines des plus grandes entreprises alimentaires d'Amérique du Nord.

Ces nominations entrent en vigueur immédiatement.

À propos des Aliments Maple Leaf

À propos des Aliments Maple Leaf Inc. Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. Certaines des hypothèses et certains des risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents déposés par l'entreprise auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans l'information prospective. Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective, et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf lorsque la loi l'exige.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

22 février 2024 à 05:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :