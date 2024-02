BLUETTI lance SwapSolar sur Indiegogo, transformant l'expérience en plein air





BLUETTI, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de stockage d'énergie verte, annonce le lancement officiel de son écosystème révolutionnaire SwapSolar sur Indiegogo le 21 février à 15h CET. Lancé au CES 2024, SwapSolar présente le premier réfrigérateur portable MultiCooler alimenté par LFP au monde et la station d'alimentation à batterie remplaçable à chaud AC180T, redéfinissant la commodité et la fonctionnalité pour les amateurs d'activités en plein air.

James Ray, porte-parole de BLUETTI, résume l'essence de SwapSolar : « Nous voulons que les utilisateurs puissent savourer les joies de la vie en plein air. SwapSolar est votre ticket pour 3 à 6 jours de camping heureux. Branchez-le pour garder vos aliments au frais et foncez dans la nature avec BLUETTI ! »

BLUETTI MultiCooler : réfrigérateur portable 3 en 1

Le MultiCooler est un appareil polyvalent qui combine la production de glace, la réfrigération et la congélation en un seul concept élégant. Avec une plage de température de -20 ? à +20 ? et une capacité de 40 litres, il couvre différents besoins de réfrigération. Le puissant compresseur assure un refroidissement rapide de 30 ? à 0 ? en seulement 15 minutes, complété par une machine à glaçons intégrée pour des cubes cristallins en quelques minutes.

Le MultiCooler pèse environ 25 kg et dispose de roues et d'une barre de traction pour un transport sans effort. Il fonctionne silencieusement à 30 dB et prend en charge la connectivité Bluetooth pour un contrôle à distance. Avec quatre méthodes de chargement sur prises murales, véhicules, panneaux solaires et batterie AC180T (autonomie de 3 jours par pack), le MultiCooler assure une réfrigération constante en déplacement.

BLUETTI AC180T : station d'alimentation à batterie remplaçable à chaud

L'AC180T présente une conception de batterie amovible qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement ses deux batteries LFP de 716,8 Wh. Elle peut fonctionner avec une ou deux batteries, sa puissance et sa charge variant en conséquence.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs besoins en énergie à tout moment en achetant des packs de batteries supplémentaires. L'AC180T fournit une puissance de 1 800 W pour la plupart des appareils et prend en charge la recharge rapide à 1 440 W CA et la recharge solaire pour un rafraîchissement rapide.

Prix et disponibilité

BLUETTI offre une garantie de 5 ans pour l'AC180T et de 2 ans pour le MultiCooler. Rejoignez la campagne Indiegogo à partir du 21 février à 15h CET pour profiter des meilleures offres Super Early Bird sur des quantités limitées.

À propos de BLUETTI

Engagé dans un avenir durable, BLUETTI fournit des solutions de stockage d'énergie écologiques abordables pour l'intérieur et l'extérieur. Avec un portefeuille de produits diversifiés adaptés aux aventures, à l'alimentation de secours et à la vie hors réseau, BLUETTI est un leader de l'industrie présent dans plus de 100 pays, auquel des millions de clients font confiance dans le monde entier.

