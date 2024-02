Teleperformance en Colombie reçoit de l'AENOR la certification de gestion de la diversité et de l'inclusion





Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd'hui avoir reçu en Colombie la certification de gestion de la diversité et de l'inclusion de la part de l'AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), sur la base de la norme internationale ISO 30415. Teleperformance devient ainsi la première entreprise à recevoir cette certification en Amérique latine.

La certification ISO 30415 témoigne de l'approche proactive de Teleperformance en matière de diversité et d'inclusion, et renforce sa position de leader en matière d'environnements de travail innovants, où chaque voix est valorisée et respectée.

L'entreprise a recruté, entre autres, des jeunes, des personnes LGTBIQ+, des travailleurs migrants, des mères de famille nombreuse, des personnes handicapées, des groupes ethniques variés et notamment originaires d'Afrique, créant ainsi plus de 19 000 emplois.

« Cette certification n'est pas seulement une reconnaissance internationale, mais elle représente également un témoignage de l'engagement indéfectible de Teleperformance en faveur de la diversité et de l'inclusion. Depuis sa création, le groupe ne cesse de développer une culture qui valorise et respecte les différences individuelles. Nous sommes convaincus que la diversité non seulement enrichit nos équipes, mais favorise également l'innovation et les performances », a déclaré Andrés Bernal, directeur général de Teleperformance en Colombie, en Guyane, au Pérou, au Nicaragua et à Trinité-et-Tobago.

Teleperformance en Colombie a récemment été reconnue comme la troisième entreprise la plus inclusive d'Amérique latine dans le "Classement des entreprises inclusives d'Amérique latine" établi par le centre de recherche et de conseil Centro Nacional de Consultoría (CNC) et la Chambre de la diversité (Cámara de la Diversidad).

Teleperformance a mis en place à l'échelle du groupe une approche structurée et proactive en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, un engagement clef en tant qu'employeur de référence du secteur. Elle s'articule autour de plusieurs leviers et axes prioritaires tels que les enjeux de parité, l'intégration des personnes porteuses de handicap ou encore une meilleure représentation ethnique et culturelle à tous les échelons. Des employés volontaires partageant les mêmes caractéristiques, expériences ou affinités se regroupent pour permettre d'impulser et de diffuser les meilleures pratiques dans l'ensemble du groupe.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

