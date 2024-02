Denis Krude, leader de l'industrie de l'hydrogène vert, est nommé président-directeur général de Hydrogen Optimized





L'ancien directeur général de thyssenkrupp nucera a dirigé le développement de l'activité d'électrolyse de l'eau à l'échelle du gigawatt

Andrew Stewart, cofondateur de l'entreprise, continuera à jouer un rôle actif en tant que président exécutif

OWEN SOUND, Ontario, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Hydrogen Optimized Inc., une filiale de Key DH Technologies Inc. (KEY), a annoncé aujourd'hui que Denis Krude, ancien directeur général de thyssenkrupp nucera, sera nommé président-directeur général à compter du 8 avril 2024. Le cofondateur de l'entreprise, Andrew Stuart, continuera de jouer un rôle actif dans l'équipe de direction chez Hydrogen Optimized en tant que président exécutif.

« Je suis ravi que Denis ait choisi de rejoindre l'équipe de Hydrogen Optimized en tant que PDG alors que nous entrons dans une nouvelle phase passionnante du développement commercial de notre entreprise, a déclaré Andrew Stuart, président fondateur et directeur général de Hydrogen Optimized. Avec une grande expérience de la vente et du déploiement d'usines de production d'hydrogène vert, Denis est particulièrement bien placé pour diriger notre entreprise sur le marché émergent de la technologie de l'hydrogène propre à grande échelle. Dans le cadre de mes prochaines fonctions en tant que président exécutif, je me réjouis de soutenir Denis et de continuer à soutenir l'équipe de Hydrogen Optimized, ainsi que nos clients, investisseurs et autres parties prenantes. »

M. Krude a rejoint le groupe thyssenkrupp, l'une des plus grandes entreprises industrielles d'Allemagne, en 1998. Chez thyssenkrupp Uhde, un fabricant d'usines chimiques, il a occupé plusieurs postes de direction à responsabilités croissantes. De 2016 à 2023, il a été directeur général et membre du conseil d'administration de thyssenkrupp nucera, une entreprise leader dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie d'usine, spécialisée dans l'électrolyse de l'eau et l'hydrogène vert. Parmi ses réalisations, en 2021-2022, M. Krude et son équipe ont préparé la société pour une introduction en bourse, dirigeant des réunions d'investisseurs et d'autres activités qui ont préparé le terrain pour une introduction en bourse réussie en 2023.

« L'accent unique mis par Hydrogen Optimized sur les solutions d'électrolyse de l'eau à grande échelle pour les grandes industries difficiles à décarboner s'aligne avec mon idée que ce segment de marché offre l'opportunité la plus importante en matière d'hydrogène propre, a déclaré Denis Krude. Avec une base solide fondée sur l'héritage de 120 ans de la famille Stuart dans le domaine de l'électrolyse de l'eau à haute puissance, je vois une énorme opportunité pour Hydrogen Optimized de devenir un leader mondial de l'hydrogène propre. »

M. Krude a ajouté : « Je suis impressionné par la culture de l'équipe de Hydrogen Optimized et par les progrès considérables qu'elle a réalisés pour faire progresser la technologie d'électrolyse de l'eau RuggedCelltm, ses capacités de fabrication et sa présence sur le marché. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Andrew et l'équipe d'Owen Sound pour réaliser l'énorme potentiel de l'entreprise. »

Reconnu pour son approche innovante et stratégique du leadership dans les projets internationaux d'ingénierie d'usine à grande échelle et les projets d'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), M. Krude a dirigé avec succès des équipes multiculturelles et interfonctionnelles sur différents sites dans le monde, mettant l'accent sur la performance et les valeurs de leadership. Son expertise couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'ingénierie d'usine, y compris le développement commercial, les ventes, la gestion de produits, l'exécution de projets et le service après-vente. Il a fait ses preuves en matière de restructuration et d'amélioration des secteurs d'activité, ainsi qu'en matière d'expansion rapide des chaînes d'approvisionnement et des effectifs pendant les périodes de forte croissance.

M. Krude est un ressortissant allemand de 54 ans né en Espagne. Il a effectué une partie de sa scolarité au Brésil, ses études secondaires et son service militaire en Allemagne, puis a obtenu une maîtrise en génie électrique et technologie de l'information de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, l'une des universités techniques les plus prestigieuses d'Allemagne, en 1995.

À propos de Hydrogen Optimized

Hydrogen Optimized Inc., une filiale de Key DH Technologies Inc. (KEY), est une entreprise privée spécialisée dans technologie de l'hydrogène qui développe et commercialise des électrolyseurs d'eau à grande échelle pour les plus grands projets d'hydrogène propre au monde. Le système breveté RuggedCelltm de la société permet de réaliser des centrales à hydrogène propre à l'échelle du gigawatt. Le RuggedCelltm est un électrolyseur d'eau alcaline à haute puissance sans métaux précieux avec une plage dynamique de 0 à 100 %. Grâce à une relation stratégique avec ABB, un investisseur dans KEY, Hydrogen Optimized a renforcé l'offre RuggedCelltm en accédant aux technologies de pointe d'ABB en matière d'alimentation et d'automatisation. Pour obtenir plus d'informations sur Hydrogen Optimized, veuillez consulter www.hydrogenoptimized.com .

21 février 2024 à 19:57

