LES MINISTRES FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX SE SONT RÉUNIS POUR DISCUTER DE LA GESTION DES URGENCES





OTTAWA,ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous avons fait progresser la résilience du Canada face aux situations d'urgence. L'avenir pourrait nous réserver des situations d'urgence de plus en plus difficiles, notamment en raison de l'augmentation significative des catastrophes climatiques et autres désastres auxquels les provinces et les territoires sont confrontés. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux sont convaincus que nous pouvons et que nous allons gérer les situations d'urgence de manière coordonnée et concertée. Il s'agit là de notre engagement commun à l'égard des Canadiens.

Les ministres FPT responsables de la gestion des urgences se sont rencontrés aujourd'hui à Ottawa pour discuter de l'état d'avancement des travaux visant à renforcer la résilience d'un océan à l'autre face aux futures situations d'urgence, lesquels sont axés sur des initiatives de prévention et d'atténuation ainsi que sur de solides capacités d'intervention et de rétablissement.

La réunion a été coprésidée par M. Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et par Mme Lisa Naylor, ministre du Transport et de l'Infrastructure du Manitoba et ministre responsable de la Sécurité civile. Cette rencontre a été précédée, le 20 février, d'une réunion entre les ministres FPT et les dirigeants des Organisations nationales autochtones au sujet des priorités communes et le renforcement de la gestion des urgences autochtone.

Les ministres ont partagé les leçons qu'ils ont tiré des feux de forêt, des inondations et d'autres désastres reliés au climat de 2023, lesquels ont eu des répercussions considérables, et ont discuté de meilleurs moyens d'appliquer ces leçons pour se préparer à d'éventuelles situations d'urgence en 2024 et pour renforcer la résilience de tous les Canadiens.

Les ministres ont discuté de l'importance de la sensibilisation du public et de la compréhension des risques de catastrophe dans leurs territoires respectifs, et ont noté que la Semaine de la sécurité civile aura lieu du 5 au 11 mai 2024. Le thème de cette année est «?Soyez prêts. Connaissez vos risques.?»

Stratégie de sécurité civile : Axes d'intervention

Les ministres ont approuvé la publication du document intitulé Avancer la Stratégie de sécurité civile fédérale, provinciale et territoriale : Axes d'intervention. Ce nouveau plan d'action évolutif fait progresser les travaux dans les cinq domaines d'activité prioritaires définis dans la Stratégie de sécurité civile. Cette stratégie présente la toute première vision commune fédérale-provinciale-territoriale visant à créer des communautés fortes et résilientes et préconise un renforcement de la collaboration entre tous les partenaires de la gestion des urgences, en fonction des priorités respectives de chaque gouvernement, et en respect de leurs rôles et responsabilités.

Intervention civile pancanadienne

L'intervention en cas de catastrophe repose sur une pluralité d'acteurs en plus des gouvernements, y compris des organismes sans but lucratif et des bénévoles, qui offrent souvent un soutien essentiel sur le terrain et constituent un élément clé des efforts d'intervention à l'échelle pancanadienne. Lors de la réunion d'aujourd'hui, les ministres ont examiné des initiatives visant à renforcer la capacité d'intervention civile dans leurs régions respectives et ont réaffirmé l'importance de la collaboration dans ce domaine. Ils ont également discuté des travaux visant à mobiliser les intervenants et les partenaires autochtones en vue de soutenir un dialogue sur des approches à long terme.

Accords d'aide financière en cas de catastrophe

Les ministres ont discuté de l'état d'avancement de la modernisation des Accords d'aide financière en cas de catastrophe et des thèmes qui seront abordés, notamment la résilience climatique, la priorité accordée aux gens, la protection des logements et la lutte contre les inégalités. S'appuyant sur les résultats d'un comité consultatif indépendant d'experts, le gouvernement fédéral a recueilli tout au long de l'année 2023 les avis des gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre du processus fédéral de modernisation de l'aide financière en cas de catastrophe. Le nouveau programme devrait être lancé en avril 2025. Les ministres ont réaffirmé la nécessité d'un processus transparent et collaboratif.

Système national d'alertes au public

Le Système national d'alertes au public (SNAP) permet aux organismes de gestion des urgences de partout au Canada d'avertir rapidement le public de l'imminence ou de l'évolution d'un danger. Aujourd'hui, les ministres ont discuté de l'état d'avancement des travaux renforçant la durabilité et la gouvernance du SNAP, y compris les considérations relatives à l'élaboration d'un futur cadre d'alerte publique. Ces travaux prendraient en compte les recommandations de la Commission des pertes massives et la viabilité à long terme du système actuel. Les ministres ont également reçu des informations sur le nouveau système d'alerte sismique précoce, qui utilisera le SNAP à partir du printemps 2024 pour fournir des secondes de préavis permettant d'éviter des conséquences catastrophiques.

Réseau à large bande de sécurité publique

Un réseau à large bande de sécurité publique est un réseau de communication sécuritaire, sans fil et à haute vitesse, utilisé par les premiers intervenants et le personnel de sécurité publique pour communiquer entre eux lors de situations d'urgence, d'événements planifiés et d'opérations quotidiennes. Aujourd'hui, les ministres ont discuté des prochaines étapes pour faire avancer ce dossier, notamment d'un futur engagement ciblé dirigé par le gouvernement fédéral qui pourrait éclairer un cadre de gouvernance national pour le réseau à large bande de sécurité publique.

Résilience face aux inondations

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus coûteuses. Les ministres ont discuté de leurs travaux respectifs et des avenues de collaboration sur l'approche de la gestion intégrée des risques d'inondation. Il s'agit notamment de reconstituer le Groupe de travail FPT sur l'assurance contre les inondations afin de faire avancer les travaux portant sur un programme d'assurance inondation à faible coût. Les ministres ont également discuté de la manière dont ils collaborent avec leurs partenaires respectifs, notamment les municipalités, les dirigeants et les collectivités autochtones pour élaborer et fournir des informations accessibles sur les risques d'inondation au Canada.

Prix pour service exemplaire en sécurité civile

Les ministres reconnaissent le service dévoué et les réalisations extraordinaires de la collectivité de la gestion des urgences et de recherche et de sauvetage dans l'ensemble du Canada. Afin de rendre hommage à leurs contributions, les ministres ont lancé le prochain appel de candidatures pour le Prix pour service exemplaire en sécurité civile, un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. La période de mise en candidature s'étendra du 21 février 2024 au 1?? août 2024.

Les ministres ont mis fin à la réunion en s'engageant à se réunir de nouveau à la fin de 2024.

Réunion avec les dirigeants des Organisations nationales autochtones

Le 20 février, les ministres FPT ont rencontré les dirigeants des Organisations nationales autochtones, dont l'Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis. Ensemble, ils ont partagé leurs priorités et leurs points de vue sur d'importantes questions de gestion des urgences, comme les activités de prévention et de préparation, l'intervention d'urgence et le renforcement de la capacité et de la collaboration en matière de gestion des urgences pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

CITATIONS

«?Les changements climatiques ignorent les frontières. Au Canada, nous sommes constamment témoins de leurs effets. Aujourd'hui, nous avons fait progresser la résilience du Canada face aux situations d'urgence. Notre système de gestion des urgences est complexe, mais lorsque nous travaillons en étroite collaboration comme lors de cette réunion des ministres, nous accomplissons des progrès. Les situations d'urgence risquent d'être de plus en plus difficiles à gérer, qu'elles soient liées au climat ou à d'autres menaces potentielles. Toutefois, grâce au renforcement de nos relations, nous sommes convaincus que nous pouvons et que nous allons les gérer de manière coordonnée et concertée. Il s'agit là de notre engagement commun envers les Canadiens.?»

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?La résilience face aux situations d'urgence et aux catastrophes est essentielle pour assurer la sécurité de notre pays. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, y compris les peuples autochtones et nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, afin de mettre en place un solide système de gestion des urgences axé sur la réduction des risques, la préparation, l'intervention et le rétablissement.?»

L'honorable Lisa Naylor

Ministre des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba et ministre responsable de la Sécurité civile

