INNERGEX MET À JOUR SA STRATÉGIE DE RÉPARTITION DU CAPITAL

Les actions permettent l'autofinancement pour accélérer la croissance à long terme

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

LONGUEUIL, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société »), un producteur d'énergie renouvelable indépendant de premier plan à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui l'approbation par son conseil d'administration d'une mise à jour de sa stratégie de répartition du capital, spécifiquement en ce qui a trait à son dividende, afin de soutenir ses objectifs de croissance à long terme. La modification s'appliquera au prochain paiement de dividende prévu le 15 avril 2024, aux actionnaires inscrits au registre le 28 mars 2024.

La mise à jour de la stratégie de répartition du capital, qui recalibre le dividende et instaure une nouvelle fourchette de ratio de distribution, priorisera un modèle d'autofinancement, augmentera la flexibilité financière et permettra de réaliser des investissements de croissance supplémentaires dans des projets en développement. Le secteur mondial des énergies renouvelables, en particulier sur les principaux marchés de la Société, offre un nombre sans précédent d'opportunités liées à la croissance de la demande d'énergie et aux tendances à la décarbonation. Les avantages concurrentiels significatifs d'Innergex, y compris ses antécédents en matière de partenariats communautaires, permettront à la Société de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance équilibrée. Cette stratégie consiste à maintenir un rythme de développement lucratif durable, à se concentrer sur les marchés clés et à optimiser le rendement des actifs en exploitation.

Avec sa nouvelle fourchette de ratio de distribution de dividendes entre 30 % et 50 % des flux de trésorerie disponibles1 et son dividende annuel révisé à 0,36 $ par action ordinaire en 2024, Innergex s'attend à libérer environ 75 M$ par année pour soutenir ses ambitions de croissance.

Michel Letellier, président et chef de la direction, a commenté : « Nos capacités bien développées dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et des technologies de stockage de l'énergie, combinées à notre expérience à long terme dans l'exploitation efficace d'actifs d'énergie renouvelable, nous permettront de continuer de réaliser une croissance organique sur nos marchés. Nous sommes extrêmement fiers de notre portefeuille d'actifs de haute qualité diversifié qui sous-tend notre profil de flux de trésorerie à long terme et qui soutient notre bilan. Pour l'avenir, Innergex se réjouit de l'accélération de la décarbonation et de capitaliser sur l'ensemble des opportunités qui se développent rapidement. Il est impératif pour Innergex de s'assurer que ses priorités de répartition du capital soient alignées stratégiquement avec ses ambitions de générer des rendements durables à long terme pour ses actionnaires. À l'heure actuelle et dans une perspective d'avenir, nous avons décidé de manière proactive d'orienter notre stratégie vers une croissance accélérée en débloquant des capitaux pour soutenir les opportunités de développement organique. Innergex possède un portefeuille de développement de plus de 10 GW et conservera une approche disciplinée en orientant les capitaux supplémentaires vers des projets qui répondent à nos critères de rendement ajusté au risque. »

Faits saillants

Réajustement du ratio de distribution de dividendes cible d'Innergex entre 30 % et 50 % des flux de trésorerie disponibles 1 afin de soutenir ses objectifs de croissance à long terme

afin de soutenir ses objectifs de croissance à long terme En fonction d'un dividende annuel de 0,36 $ par action ordinaire pour 2024, la Société s'attend à libérer environ 75M$ par année à des fins de réinvestissement

Accroissement des investissements dans le développement de nouveaux projets et priorité accordée à la croissance organique dans nos quatre marchés, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord

Choix de répartition du capital visant à permettre l'autofinancement des investissements organiques tout en assurant une croissance durable

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

Le président et chef de la direction, Michel Letellier, et le chef de la direction financière d'Innergex, Jean Trudel, fourniront des détails additionnels au sujet de la stratégie de répartition du capital de la Société au cours de la conférence téléphonique et webdiffusion déjà prévue pour les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023, le jeudi 22 février 2024, à 9 h HNE. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à participer à la conférence en composant le 1 888 390-0605 ou le 416 764-8609 ou en accédant à la webdiffusion à l'adresse bit.ly/48ObmOw ou sur le site Web de la Société à l'adresse http://www.innergex.com/. Les membres des médias et du public peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Un enregistrement de la conférence sera disponible après la conférence sur le site Internet de la Société.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui lui a valu d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 600 MW (puissance installée brute de 4 234 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 41centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 728 MW (puissance installée brute de 826 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 295 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 071 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn .

