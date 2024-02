Supermicro met ses capacités d'IA avancées au service des environnements informatiques en périphérie grâce à un nouveau portefeuille de systèmes de pointe





L'informatique en périphérie à distance nécessite des solutions d'IA et de formation hautes performances pour répondre aux charges de travail avancées et accroître la productivité

SAN JOSE, Californie, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fabricant de solutions informatiques complètes pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, élargit son portefeuille de solutions d'IA, permettant à ses clients de tirer parti de la puissance et des capacités de l'IA dans les environnements en périphérie, tels que les espaces publics, les magasins de détail ou les infrastructures industrielles. L'utilisation de serveurs Supermicro optimisés pour les applications et dotés de GPU NVIDIA facilite l'ajustement des modèles pré-entraînés et le déploiement de solutions d'inférence dans l'IA en périphérie, à l'endroit où les données sont générées, améliorant ainsi les temps de réponse et la prise de décision.

« Supermicro possède le plus large portefeuille de solutions d'IA en périphérie, capables de prendre en charge des modèles pré-entraînés pour les environnements en périphérie de nos clients », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Le serveur Supermicro Hyper-E, basé sur les doubles processeurs Intel® Xeon® de 5e génération, peut prendre en charge jusqu'à trois GPU NVIDIA H100 Tensor Core, délivrant ainsi des performances inégalées pour l'IA en périphérie. Avec jusqu'à 8 To de mémoire dans ces serveurs, nous apportons la puissance de traitement de l'IA du centre de données aux emplacements en périphérie. Supermicro continue de fournir à l'industrie des solutions optimisées tandis que les entreprises se forgent un avantage concurrentiel en traitant les données d'IA sur leurs emplacements en périphérie. »

Grâce à ces avancées en matière de serveurs, les utilisateurs n'ont plus besoin de renvoyer les données dans le cloud pour les traiter, pour ensuite récupérer les informations à la périphérie, là où elles sont nécessaires. Les clients peuvent désormais utiliser des grands modèles de langage (LLM) pré-entraînés, optimisés pour les performances et disponibles avec NVIDIA AI Enterprise sur leurs emplacements en périphérie, où les données sont nécessaires pour une prise de décision précise et en temps réel à proximité de l'origine des données.

« Les entreprises de tous les secteurs, y compris la santé, la vente au détail, la fabrication et l'automobile, cherchent de plus en plus à exploiter l'IA en périphérie », a expliqué Kevin Connors, vice-président des alliances avec les partenaires chez NVIDIA. « Les nouveaux systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro, alimentés par la plateforme d'IA de NVIDIA, sont construits pour fournir l'infrastructure informatique accélérée la plus performante, de même que le logiciel NVIDIA AI Enterprise pour aider à exécuter les charges de travail d'IA en périphérie. »

Par exemple, le serveur Hyper-E de Supermicro, le SYS-221HE, est optimisé pour la formation et l'inférence et prend en charge les CPU à double réceptacle de processeur dans un système d'E/S frontal à faible profondeur. Le système peut contenir jusqu'à 3 GPU NVIDIA Tensor Core double largeur, y compris les GPU NVIDIA H100, A10, L40S, A40 et A2. Ces GPU confèrent au Supermicro Hyper-E une puissance de calcul suffisante pour traiter les charges de travail d'IA dans les environnements en périphérie où les données sont collectées, analysées et stockées. Le Supermicro SYS-221HE est disponible avec des options d'entretien avant ou arrière, ce qui permet d'installer ce serveur dans divers environnements. Pour illustrer la puissance et la flexibilité du serveur Supermicro Hyper-E, des partenaires tels qu'Eviden créent des solutions d'IA en périphérie qui améliorent l'expérience des clients lorsqu'ils font leurs achats dans des points de vente traditionnels.

Les serveurs de périphérie avancés de Supermicro comprennent également :

Le Supermicro SYS-621C-TNR12R (famille CloudDC) est une plateforme de montage en rack tout-en-un pour les centres de données cloud. Ce système 2U compact prend en charge jusqu'à deux GPU double largeur dans un châssis de 25,5 pouces et 4 à 12 baies de disques SATA/SAS avec prise en charge complète NVMe en option ;

Le Supermicro SYS-111E-FWTR , un système de périphérie à haute densité, d'une hauteur de 1U et doté d'un processeur Intel Xeon de 5e génération et de deux emplacements PCIe 5.0 x16 FHFL, est idéal pour une large gamme d'applications de mise en réseau et de périphérie ;

Le système compact Supermicro SYS-E403-13E offre des performances de niveau centre de données en périphérie dans un boîtier PC équipé d'un processeur Intel Xeon de 5e génération et d'un maximum de trois GPU NVIDIA. Le format compact permet de déployer le système dans des espaces restreints, par exemple dans une armoire murale ou en tant qu'appareil portable ;

Le système ultra court SYS-211E-FRN2T , d'une profondeur de 300 mm, est spécialement conçu pour s'intégrer dans les environnements à espace restreint que l'on trouve à la périphérie des réseaux et comprend jusqu'à un processeur Intel Xeon de 5e génération. Le SYS-211E-FRN2T est disponible avec des options d'alimentation AC ou DC ;

Le système SuperEdge puissant et polyvalent, le SYS-211SE-31D/A , est un système multinoeuds comprenant trois noeuds indépendants, chacun doté d'un processeur Intel Xeon de 5e génération, de trois emplacements PCIe 5.0 x16 et de jusqu'à 2 To de mémoire DDR5. Ce système 2U dispose également d'E/S frontales et d'une large plage de températures de fonctionnement. Sa faible profondeur en fait un excellent choix pour un déploiement en dehors d'un centre de données ;

Le SYS-E300-13AD est un serveur IdO compact doté d'un processeur Intel Core de 13e génération et d'une taille de 265 x 226 mm seulement, ce qui en fait le plus petit système capable d'accueillir un GPU NVIDIA. Ce serveur est idéal pour fournir des capacités d'IA distribuées en périphérie.

« La solution de vente au détail alimentée par l'IA d'Eviden, basée sur les systèmes de périphérie de Supermicro et les technologies NVIDIA, transforme complètement la façon dont les personnes naviguent dans des espaces tels que les magasins et interagissent avec eux. Cela améliore l'expérience de shopping en offrant aux clients des achats interactifs et personnalisés grâce à des modèles 3D des magasins et des chatbots interactifs qui peuvent communiquer des informations appropriées. Le mélange d'animations faciales réalistes, de reconnaissance vocale avancée et de modélisation 3D peut rendre le shopping virtuel presque aussi tangible que la visite d'un magasin physique », a indiqué Jacque Istok, PDG de StoreGenius, spécialisé dans les applications intelligentes pour le secteur de la vente au détail.

