PLT Energia et GGS Energy LLC annoncent la création d'une coentreprise visant la réalisation de projets d'énergie renouvelable au Texas





MILAN, 21 février 2024 /CNW/ - PLT Energia (PLT), l'un des plus grands groupes italiens indépendants dans le secteur du stockage des énergies renouvelables et de l'énergie, a annoncé que sa filiale PLT Energy US Corp a conclu un accord de coentreprise avec GGS Energy LLC pour développer plus de 1 GW d'énergie renouvelable au Texas.

Le premier projet de la coentreprise sera le développement et la construction de la phase I du projet Indigo, situé dans l'ouest du Texas, d'une capacité totale de 330 MW : projet d'énergie photovoltaïque de 150 MW et 180 MW de stockage. Les travaux devraient commencer en juin 2024. La nouvelle coentreprise, PLT US Solar 1 LLC, appartient à 80 % à PLT Energy US Corp et à 20 % à GGS Energy.

« Cette coentreprise dynamique avec GGS Energy offre à PLT une plateforme de croissance internationale sur le marché des États-Unis et fait progresser notre objectif à long terme de devenir un chef de file dans la réalisation de projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale », a déclaré Pierluigi Tortora, président de PLT.

Stefano Marulli, chef de la direction de PLT, a ajouté : « PLT Energia met sans cesse l'accent sur la création de valeur dans l'ensemble de son portefeuille d'énergies renouvelables, et nous continuons de profiter des possibilités de croissance qui sous-tendent notre stratégie de diversification géographique. »

Philip Carafiello, président de PLT Energy US Corp, a ajouté : « La création de cette coentreprise et le lancement du projet Indigo PV aident à soutenir la vision de PLT qui consiste à réaliser des projets d'énergie à faibles émissions de carbone, tout en créant des avantages pour les collectivités locales et l'économie. »

GGS Energy, une filiale de Glacier Global Partners, a été créée en 2020 en tant qu'entreprise de transition énergétique axée sur le développement de projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics aux États-Unis, en mettant d'abord l'accent sur les projets d'énergie photovoltaïque.

« Nous sommes ravis de nous engager dans ce nouveau chapitre avec PLT Energia », a déclaré Yaniv Blumenfeld, président de GGS Energy. « En s'associant avec PLT, GGS Energy ne fait pas que former un partenariat; nous unissons nos forces avec une équipe dont la confiance et le soutien cadrent parfaitement avec notre mission et nos valeurs. Cette coentreprise est un tremplin pour la croissance de GGS et témoigne de notre engagement collectif à transformer le paysage énergétique. »

David Ramm, chef de la direction de GGS Energy, a ajouté : « L'association au groupe PLT ouvre la voie à une nouvelle ère pour GGS Energy, où la confiance, l'innovation et l'expertise convergent pour alimenter nos ambitions de croissance dans le secteur des énergies renouvelables. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous accomplirons ensemble. »

