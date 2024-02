Exo tiendra une séance publique à Vaudreuil-Dorion le 13 mars 2024





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Exo tient à informer sa clientèle qu'une séance d'information publique se tiendra le mercredi 13 mars 2024, à 19 heures. Les participants sont invités à se présenter au centre multisports André-Chagnon, situé au 3093, boulevard de la Gare à Vaudreuil. L'événement sera également webdiffusé en direct.

Cette séance d'information sera l'occasion de présenter les actions et les défis d'exo. Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

En les faisant parvenir à l'avance via le site web d'exo avant le 11 mars à 7 h 59?;

Sur place, au microphone, lors de la séance publique?;

En ligne, sur le fil de discussion, lors de la séance publique.

Veuillez noter que lors de la période de questions, nous débuterons en alternance avec celles reçues à l'avance sur le site web d'exo et celles posées sur place dans la salle. Si le temps nous le permet, nous conclurons avec les questions posées en direct sur le fil de discussion de l'événement.

«?Cette séance d'information publique sera l'occasion pour les usagers de venir s'entretenir avec les représentants d'exo, notre présidente du conseil d'administration, Josée Bérubé, et moi-même. Nous avons hâte de vous présenter concrètement les projets et les défis sur lesquels nous travaillons dès maintenant en 2024?», a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour toutes informations à propos de la séance publique du 13 mars prochain ou pour poser vos questions : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

Il sera possible d'accéder au lien de visionnement de la séance d'information publique à partir de la page Facebook d'exo (https://www.facebook.com/alloexo/events) ou directement sur la plateforme de diffusion.

À propos

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

21 février 2024 à 14:23

