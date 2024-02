Ouverture de la pêche sportive d'hiver au lac des Cygnes et au lac des Cerfs dans Lanaudière les 2 et 3 mars 2024





REPENTIGNY, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, les 2 et 3 mars 2024, la pêche sportive au lac des Cygnes (46° 10' 07'' N., 73° 53' 14'' O.) et au lac des Cerfs (46° 10' 02'' N., 73° 53' 03'' O.), situés à Chertsey, dans la zone de pêche 9.

Durant cette période, la pêche à toutes les espèces sera permise au lac des Cygnes et au lac des Cerfs et les limites de prise et de possession établies dans la zone de pêche 9 seront applicables. En dehors de cette période, ces lacs demeureront fermés pour toute pêche hivernale.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

Liens connexes :

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter la réglementation.

Pour signaler un acte de braconnage.

Pour connaître les meilleurs conseils de remise à l'eau pour maximiser le taux de survie des poissons.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

21 février 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :