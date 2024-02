Lancement de la consultation sur le projet immobilier des Halles d'Anjou





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a été mandaté par le conseil municipal pour mener la démarche de consultation publique sur le projet de règlement autorisant le développement immobilier des Halles d'Anjou (P-23-042). Actuellement occupé par le marché et centre commercial « Les Halles d'Anjou », la propriété est délimitée par le boulevard des Galeries-d'Anjou, l'avenue des Halles et la rue Jean-Talon Est.

La proposition pour ce site consiste à agrandir le bâtiment existant par l'ajout, du côté de l'avenue des Halles, de :

deux tours d'habitation de 19 étages reposant sur un basilaire commun d'un étage, et

un bâtiment multifamilial de 6 à 8 étages, avec maisons de ville.

L'information pertinente à ce mandat de consultation publique est accessible sur le site web de l'OCPM (ocpm.qc.ca).

Les personnes intéressées sont conviées aux événements publics suivants :

séance d'information et de questions-réponses : 27 février 2024, à 19 h ;

; audition des opinions : à partir du 19 mars 2024 (pour s'inscrire : 514 872-8510 ou par courriel : [email protected] avant le 14 mars, 16 h).

Ces rencontres auront lieu au Centre des congrès Renaissance, situé au 7550, boulevard Henri?Bourassa Est. Notez que l'immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les consultations publiques de l'OCPM donnent une voix à la population montréalaise. Ces démarches leur permettent de s'informer sur un projet et ses enjeux, de poser des questions et d'exprimer leur opinion. Elles contribuent aussi à enrichir la prise de décision et à favoriser une meilleure insertion des projets dans le milieu.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

