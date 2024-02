Caseware nomme Danielle Supkis Cheek au poste de vice-présidente, en charge de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle





TORONTO, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- CaseWare International , un leader mondial des solutions cloud d'audit, de rapports financiers et d'analyse de données, est heureuse d'annoncer la nomination de Danielle Supkis Cheek au poste de vice-présidente, en charge de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle.

Elle occupait auparavant le poste de vice-présidente de la stratégie et des relations avec l'industrie chez MindBridge. Sa carrière exceptionnelle, qui s'étend sur plus de 15 ans dans le domaine de la comptabilité publique, comprend des postes de haute direction au sein de diverses petites et moyennes entreprises, ainsi que plusieurs années passées à gérer son propre cabinet.

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, elle devra continuer de développer et piloter les stratégies d'analyse, de données et d'intelligence artificielle de Caseware, tout en mettant l'accent sur la fourniture de solutions innovantes qui raviront la clientèle mondiale de l'entreprise.

David Osborne, PDG de Caseware, a déclaré : « En tant qu'experte reconnue de l'industrie, Danielle Supkis Cheek apportera à notre équipe une nouvelle perspective et mettra au service de notre entreprise ses vastes connaissances de l'industrie. Dans un contexte où l'IA transforme et redéfinit notre approche de l'analyse et de la prise de décision axée sur les données, l'équipe de Caseware est déterminée à rester à la pointe de l'innovation. La solide expérience de Danielle sera précieuse pour faire progresser notre stratégie en matière de données, d'analyse et d'intelligence artificielle afin d'offrir une valeur supérieure à nos clients et de stimuler la croissance de Caseware. »

Danielle Supkis Cheek s'est déclarée « ravie de rejoindre une organisation mondiale connue pour sa capacité à fournir une gamme incroyable d'offres pour répondre aux besoins du professionnel. » Et d'ajouter : « En tant qu'ancienne propriétaire de cabinet comptable, j'admire la réputation de Caseware au sein des professions de la comptabilité et de l'audit. Le temps est venu, pour moi, de contribuer au parcours d'innovation de l'entreprise. L'intelligence artificielle et l'analyse des données révolutionnent la façon dont les professionnels travaillent, leur permettant d'automatiser les processus, de réduire les erreurs et d'accélérer, proposant ainsi une valeur commerciale réelle qui procure un avantage concurrentiel. »

Danielle Supkis Cheek est titulaire d'une licence de l'Université Rice de Houston, au Texas, et d'une maîtrise en comptabilité de l'Université de Virginie, située à Charlottesville, en Virginie. Elle est retournée à son alma mater en tant que professeure à temps partiel à la Jones School of Business de l'Université Rice. Pendant presque dix ans, elle y a enseigné la comptabilité pour les entrepreneurs aux étudiants de premier cycle et l'analyse de données aux étudiants de maîtrise en comptabilité (Macc).

Professionnelle très respectée, Danielle Supkis Cheek est titulaire de plusieurs accréditations : Certified Public Accountant (CPA) dans l'État du Texas, Certified Fraud Examiner (CFE) et Certified Valuation Analyst (CVA).

Parmi ses plus belles récompenses, citons le titre de Distinguished Member to the Profession de la Houston CPA Society, octroyé en 2019. Récompensée cinq fois par le prix Most Powerful Women in Accounting de CPA Practice Advisor et de l'AICPA, Danielle Supkis Cheek a également été l'une des lauréates du prix 2019 Women Who Mean Business décerné par le Houston Business Journal.

À propos de CaseWare International

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions bureautiques et en cloud pour l'audit, l'assurance, le rapport financier et l'analyse de données pour les cabinets d'expertise comptable, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Les plateformes et outils innovants de Caseware aident plus d'un demi-million de clients dans 130 pays à travailler plus intelligemment, à chercher et à voir plus loin en transformant les informations en impact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caseware.com .

