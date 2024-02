Raymond James accueille Robert Sutherland à titre de directeur général, chef des Services immobiliers, Services bancaires d'investissement





TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est fière d'accueillir Robert Sutherland à titre de directeur général, chef des Services immobiliers au sein des Services bancaires d'investissement. M. Sutherland supervisera et dirigera le secteur immobilier de l'équipe des services bancaires d'investissement de la firme au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Robert au sein de l'équipe », a déclaré Craig McDougall, directeur général principal, chef de services bancaires d'investissement et des fusions et acquisitions. « Grâce à sa vaste expérience, sa vision stratégique et son dévouement au succès de son client, il sera un atout précieux pour Raymond James. »

M. Sutherland se joint à Raymond James en tant que chef de file de notre secteur, comptant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Au cours des 12 dernières années, il a principalement oeuvré dans le secteur des marchés des capitaux.

« Je suis ravi de m'engager dans cette aventure avec Raymond James, a déclaré M. Sutherland. Je suis impatient de collaborer avec les membres de la talentueuse équipe et de tirer parti de notre expertise collective pour poursuivre notre réussite. »

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 370 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le www.raymondjames.ca.

21 février 2024

