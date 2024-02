41 % des entreprises auraient « du mal » à fournir des données CSRD





Quelque 41 % des entreprises craignent d'avoir du mal à fournir les données requises pour se conformer aux nouvelles réglementations.1 Selon nShift, le leader mondial des logiciels de gestion des livraisons de colis, plus les entreprises tardent à commencer à suivre leurs émissions de carbone, plus il leur sera difficile de se mettre en conformité.

La prochaine directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) impose à quelque 50 000 entreprises commerçant avec l'Union européenne de suivre et de rendre compte des émissions de carbone liées à leurs activités. Bien que le délai exact de mise en oeuvre diffère selon les secteurs et les pays, les experts estiment qu'il n'y a pas de temps à perdre. Remettre à plus tard la surveillance des émissions présente un risque d'une « pente plus raide vers la conformité ».

Mattias Gredenhag, directeur technique de nShift, déclare : « Plus tôt les entreprises commenceront à suivre les émissions et à compiler les informations requises, mieux ce sera. Pour le commerce électronique et les détaillants multicanaux, il s'agira notamment de suivre les émissions des expéditions. Plus les entreprises tardent à se mettre en conformité, plus la pente sera raide. Mais les bons outils de suivi fourniront à l'entreprise les données nécessaires et faciliteront l'établissement de rapports sur le développement durable. »

Des rapports sur les émissions pour un commerce électronique plus écologique

Pour aider les détaillants et les entrepôts à respecter les exigences en matière de déclaration des émissions et à identifier les domaines dans lesquels ils peuvent réduire leur empreinte carbone, nShift a mis au point un outil de suivi des émissions. Il rassemble toutes les données des transporteurs dans un seul outil de reporting avec un modèle facile à utiliser. Les calculs sont effectués au niveau de l'expédition, ce qui permet aux détaillants d'explorer les données d'expédition, de compiler des rapports précis et d'identifier les gains rapides en matière de réduction des émissions.

Cette nouvelle solution aide les entreprises à se conformer à la CSRD et à réduire les émissions :

en calculant et en déclarant les émissions pour toutes les expéditions en un seul endroit

en reflétant les bonnes pratiques pour le calcul des tarifs en utilisant des tarifs standards fournis par le Network for Transport Measures (NTM)

en veillant à ce que les données utilisées pour la déclaration soient uniformes pour tous les transporteurs

en mesurant les émissions par CO2e (équivalent dioxyde de carbone), qui est une mesure plus précise et plus complète que le CO2 seul

en calculant le tarif en fonction de la distance parcourue et du poids de la cargaison

