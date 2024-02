Avis aux médias - La ministre Martinez Ferrada participera à la conférence et foire commerciale 2024 d'Hospitality Newfoundland and Labrador





ST. JOHN'S, NL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, fera une allocution devant la communauté du tourisme de l'Atlantique et participera à des discussions à l'occasion de la conférence et foire commerciale 2024 d'Hospitality Newfoundland and Labrador.

Date : Le jeudi 22 février 2024

Heure : 8 h 30 (heure de Terre-Neuve)

Lieu :

Delta Hotels St. John's Conference Centre

120, rue New Gower

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

