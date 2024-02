HSBC CONTINENTAL EUROPE : RESULTATS ANNUELS ET DU SECOND SEMESTRE 2023





Regulatory News:

Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 20 février 2024, a examiné les résultats du second semestre et arrêté les comptes de la banque pour l'année 2023.

HSBC Continental Europe a réalisé de solides performances financières en 2023, avec des revenus des activités de banque de financement et de marchés pour les entreprises en croissance, soutenus par l'environnement de taux d'intérêt et une activité client accrue, des pertes de crédit modérées et une discipline continue en matière de coûts.

Nous avons finalisé la vente de nos activités de banque de détail en France le 1er janvier 2024 et l'acquisition de HSBC Private Bank (Luxembourg) SA le 2 novembre 2023. Ces transactions, en plus de l'intégration de HSBC Allemagne et HSBC Malte1 dans HSBC Continental Europe, soutiennent notre ambition d'être la première banque internationale de financement et de marchés pour les entreprises et les institutions financières en Europe, complétée par une offre ciblée de gestion de patrimoine et de banque privée.

Résultats annuels 2023

Le résultat net de l'exercice 2023 est de 908 millions EUR, à la faveur de l'intégration des résultats de HSBC Allemagne et HSBC Malte, de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation de l'activité client. En comparaison, la banque avait généré une perte de 1 090 millions EUR en 2022, reflétant les dépréciations comptabilisées dans le cadre de la cession des activités de banque de détail en France et de la succursale grecque.

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues2 s'établit à 3 833 millions EUR, contre 2 002 millions EUR en 2022. Cette amélioration s'explique en partie par la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte. Cette hausse est également liée à la croissance des revenus d'intérêt de la Banque d'entreprises et de la Banque de financement et d'investissement, qui ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt et des encours de dépôts. Les Activités de marché et de conservation de titres enregistrent une croissance de leurs revenus, notamment sur les activités Global Debt Markets et Securities Financing. Les revenus de la Banque privée et de gestion de patrimoine3 progressent également, reflétant des revenus d'intérêt en hausse et des revenus plus élevés sur les activités d'Assurance-vie.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues2 constituent une charge de 141 millions EUR, contre une charge de 124 millions EUR en 2022. Le coût du risque4, à 28 points de base, reste modéré et l'augmentation reflète la constitution de provisions spécifiques et la détérioration des prévisions macroéconomiques.

Les charges d'exploitation2 s'élèvent à 2 217 millions EUR, contre 1 660 millions EUR en 2022. Cette augmentation est due principalement à la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte, en partie compensée par une baisse des coûts d'infrastructure et des contributions au Fonds de Résolution Unique.

Le résultat avant impôt2 s'élève à 1 475 millions EUR, contre 218 millions EUR en 2022.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe présente un montant total d'actifs de 283 milliards EUR au 31 décembre 2023, par rapport à 279 milliards EUR au 31 décembre 2022.

Au 31 décembre 2023, HSBC Continental Europe affiche un ratio de liquidité à court-terme (LCR)5 moyen de 158% et un ratio de liquidité à long-terme (NSFR)6 moyen de 141%. La banque présente un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) non-phasé de 15,9% et un ratio de fonds propres totaux non-phasé de 20,8%. Le ratio de levier non-phasé est de 4,2%. Le ratio de solvabilité de la compagnie d'Assurance-vie est de 287%7.

Résultats du second semestre 2023

Au titre des activités poursuivies et non poursuivies8.

Le résultat avant impôt est de -1 329 millions EUR, contre un résultat avant impôt de -1 743 millions EUR au second semestre 2022 qui intégrait une dépréciation de 1 998 millions EUR liée à la cession des activités de banque de détail en France. Cette dépréciation a été reprise au premier semestre 2023 pour un montant de 1 962 millions EUR9, la vente ne remplissant plus les critères pour que les activités soient classées comme détenues en vue de la vente. Lorsque les critères ont été à nouveau remplis au second semestre 2023, une dépréciation de 1 842 millions EUR a été constatée, entraînant la perte sur la période. Hors ces dépréciations, le résultat avant impôt s'élève à 513 millions EUR, en hausse par rapport à un résultat avant impôt de 255 millions EUR au second semestre 2022.

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues s'élève à 76 millions EUR et intègre la dépréciation liée à la cession des activités de banque de détail en France (1 842 millions EUR). Ceci est à comparer aux revenus de -557 millions EUR au second semestre 2022, incluant la dépréciation précédemment comptabilisée liée à la vente des activités de banque de détail en France (1 998 millions EUR). Hors ces dépréciations, les revenus s'élèvent à 1 918 millions EUR, contre 1 441 millions EUR au second semestre 2022. Cette augmentation s'explique principalement par la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte et par la hausse des taux d'intérêt.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues constituent une charge de 124 millions EUR, contre une charge de 123 millions EUR au second semestre 2022.

Les charges d'exploitation s'établissent à 1 281 millions EUR, contre 1 063 millions EUR au second semestre 2022. Cette hausse s'explique par la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

Cessions d'activités et changements de contrôle

Au 31 décembre 2023, au titre de la cession des activités de banque de détail en France, un actif total de 25,0 milliards EUR, dont 12,7 milliards EUR d'encours de crédits à la clientèle, et un passif total de 23,7 milliards EUR, dont 20,1 milliards EUR d'encours de dépôts, ont été reclassés comme détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5 et l'impact global de cette reclassification représente un gain de 143 millions EUR en 2023. Cela comprend la reprise de la dépréciation de 2,0 milliards EUR au premier semestre 2023 lorsque la vente est devenue moins certaine, et une dépréciation de 1,8 milliard EUR lorsque les activités de banque de détail en France ont été reclassées comme détenues en vue de la vente au second semestre 2023. La cession a été finalisée le 1er janvier 2024.

Le 2 novembre 2023, HSBC Continental Europe a acquis HSBC Private Bank (Luxembourg) SA en réponse aux exigences liées à la mise en place d'une société-mère intermédiaire en ligne avec la Directive européenne sur les Exigences de Fonds Propres s'appliquant aux entités bancaires dans l'Union Européenne (« CRD V »).

HSBC Continental Europe a finalisé la vente des activités de sa succursale grecque à Pancreta Bank SA le 28 juillet 2023 après la clôture des opérations.

Résultats 2023 par ligne métier

Banque d'entreprises

Le résultat avant impôt s'établit à 762 millions EUR, par rapport à 358 millions EUR en 2022. La hausse est liée à la croissance des revenus sur l'activité Global Payment Solutions et la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte.

Au 31 décembre 2023, les encours de crédits à la clientèle, à 24,8 milliards EUR, sont stables par rapport à l'année précédente et les encours de dépôts de la clientèle, à 39,4 milliards EUR, sont en hausse de 4,5 milliards EUR.

HSBC Continental Europe demeure un partenaire de choix pour les entreprises cherchant à s'implanter à l'étranger ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant se développer en Europe continentale.

Banque de financement et d'investissement

Le résultat avant impôt s'élève à 321 millions EUR, par rapport à 175 millions EUR en 2022, reflétant la hausse des revenus de l'activité Global Payment Solutions et la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne, en partie compensée par des provisions pour pertes de crédit attendues plus élevées.

Au 31 décembre 2023, les encours des crédits à la clientèle, à 13,0 milliards EUR, sont en baisse de 1,0 milliard EUR et les encours de dépôts de la clientèle, à 25,9 milliards EUR, sont en hausse de 5,5 milliards EUR, en lien avec la croissance de l'activité.

La Banque de financement et d'investissement de HSBC Continental Europe fait partie intégrante de cette ligne métier au niveau du Groupe HSBC, ce qui lui permet d'aider ses clients à saisir les opportunités de croissance internationale, en tirant parti de l'expertise et le réseau du Groupe HSBC.

Activités de marchés et de conservation de titres

Le résultat avant impôt est de 74 millions EUR, contre un résultat de 10 millions EUR en 2022, en lien avec la croissance des revenus sur les activités Global Debt Markets et Securities Financing, ainsi que la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne.

Les encours de dépôts de la clientèle sont de 17,4 milliards EUR au 31 décembre 2023, en baisse de 3,1 milliards EUR.

HSBC Continental Europe exerce un rôle-clé en étant la plateforme stratégique du Groupe HSBC pour les produits de taux libellés en euro et constitue un spécialiste en valeurs du trésor sur le marché de la dette en Europe. Les capacités en termes de produits ont été étendues, en particulier pour les produits financiers de titres avec des actions européennes.

Banque de financement, d'investissement et de marchés ? Autres activités

La ligne métier Banque de financement, d'investissement et de marché ? Autres activités englobe les activités qui sont hors du périmètre des Activités de marchés et de conservation de titres et de la Banque de financement et d'investissement, dont principalement l'activité Principal Investments qui regroupe les activités de fonds de placement de HSBC Continental Europe. Le résultat avant impôt est de 9 millions EUR, par rapport à -70 millions EUR en 2022.

Banque privée et de gestion de patrimoine

Le résultat avant impôt est de 348 millions EUR, contre -49 millions EUR en 2022. L'augmentation est liée à la consolidation en année pleine des résultats financiers de HSBC Allemagne et HSBC Malte, à la hausse des taux d'intérêt et à la croissance des revenus des activités d'Assurance-vie qui ont bénéficié de conditions de marché plus favorables.

Les encours de crédit à la clientèle, à 11,6 milliards EUR au 31 décembre 2023, sont en hausse par rapport à 2,9 milliards EUR en 2022, reflétant la conservation d'un portefeuille de crédits immobiliers de 7,1 milliards EUR selon les termes révisés de la cession des activités de banque de détail en France, ainsi que l'acquisition de HSBC Private Bank (Luxembourg) SA.

Les encours de dépôts, à 9,5 milliards EUR au 31 décembre 2023, sont en hausse par rapport à 7,4 milliards EUR en 2022, ce qui s'explique par l'acquisition de HSBC Private Bank (Luxembourg) SA.

Corporate Centre

Le segment Corporate Centre comprend des éléments de produits et de charges qui ne sont pas affectés aux lignes métiers. Le résultat avant impôt s'établit à -39 millions EUR, contre un résultat avant impôt de -206 millions EUR en 2022 qui incluait les dépréciations comptabilisées dans le cadre de la cession des activités de la succursale grecque.

Événements postérieurs à la clôture

La cession des activités de banque de détail en France a été finalisée le 1er janvier 2024.

Annexe

Les procédures d'audit des comptes sont en cours.

Compte de résultat consolidé simplifié

Les activités de banque de détail en France ont été reclassées en activités non poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5 et, par conséquent, le résultat des activités non poursuivies a été comptabilisé séparément dans le compte de résultat. En lien avec la cession des activités de banque de détail en France, HSBC Continental Europe a conservé un portefeuille de crédits immobiliers de 7,1 milliards EUR qui étaient initialement compris dans la cession. De ce fait, et conformément à la norme comptable IFRS 5, les données comparatives des activités poursuivies et non poursuivies ont été retraitées sur l'exercice 2022 en conséquence.

en millions EUR Exercice 2023 Exercice 2022 Activités poursuivies Marge nette d'intérêt 2 534 1 130 Commissions nettes 1 102 759 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 64 332 Autres produits d'exploitation 133 (219) Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 3 833 2 002 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (141) (124) Total des charges d'exploitation (2 217) (1 660) Résultat avant impôt 1 475 218 Impôt sur les bénéfices (387) (33) Résultat après impôt au titre des activités poursuivies 1 088 185 Résultat après impôt au titre des activités non poursuivies (180) (1 275) Résultat net 908 (1 090) Résultat net part du Groupe 883 (1 092) Part des intérêts minoritaires 25 2

Profit/(perte) par ligne-métier au cours de la période

Activités poursuivies Banque privée et de gestion de patrimoine Banque d'entreprises Activités de marchés

et de conservation de titres Banque de financement et d'inves-tissement Banque de financement, d'investisse-ment et de marchés ? Autres activités Corporate Centre Total en millions EUR Exercice 2023 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 730 1 444 803 764 33 59 3 833 dont produits / (charges) d'intérêts nets 641 1 100 183 453 53 104 2 534 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues 9 (88) 1 (63) (1) 1 (141) Total des charges d'exploitation (391) (594) (730) (380) (23) (99) (2 217) Résultat avant impôt 348 762 74 321 9 (39) 1 475 Exercice 2022 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 217 906 370 484 27 (2) 2 002 dont produits / (charges) d'intérêts nets 247 564 (18) 243 (41) 135 1 130 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues 3 (86) (1) (39) ? (1) (124) Total des charges d'exploitation (269) (462) (359) (270) (97) (203) (1 660) Résultat avant impôt (49) 358 10 175 (70) (206) 218

Eléments notables

Le 1er janvier 2023, HSBC Continental Europe a modifié son cadre de reporting financier de manière à ne plus présenter des résultats « ajustés », qui excluent l'incidence des éléments significatifs. Sont désormais publiés séparément les « éléments notables », qui sont des composantes du compte de résultat que la direction considère comme ne faisant pas partie du cours normal des activités et étant généralement de nature non récurrente.

Activités poursuivies en millions EUR Exercice 2023 Exercice 2022 Eléments notables ? Produit net bancaire ? (118) ? Cessions, acquisitions et investissements ? (106) ? Variations de juste valeur sur instruments financiers ? 7 ? Restructuration et autres frais connexes ? (19) Eléments notables ? Charges d'exploitation (8) (259) ? Cessions, acquisitions et investissements (28) (9) ? Dépréciation des éléments non financiers ? 4 ? Restructuration et autres frais connexes 20 (254)

Compte de résultat consolidé simplifié avant le reclassement des activités de banque de détail en France en activités non poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5

Semestre se terminant au Exercice en millions EUR 31 déc 2023 31 déc 2022 2023 2022 Marge nette d'intérêt 1 314 634 2 483 1 190 Commissions nettes 612 477 1 291 964 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 2 123 65 334 Autres produits d'exploitation (1 852) (1 791) 188 (2 016) Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 76 (557) 4 027 472 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (124) (123) (137) (123) Total des charges d'exploitation (1 281) (1 063) (2 632) (2 038) Résultat avant impôt (1 329) (1 743) 1 258 (1 689) Impôt sur les bénéfices 293 622 (350) 599 Résultat net (1 036) (1 121) 908 (1 090) Résultat net part du Groupe (1 050) (1 123) 883 (1 092) Part des intérêts minoritaires 14 2 25 2

Norme comptable relative aux actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

HSBC Continental Europe classe en actifs non courants et groupe d'actifs destinés à la vente (actifs et passifs) les éléments dont le recouvrement est assuré principalement par la vente plutôt que par l'usage continu. Pour être classé en actifs destinés à la vente, l'actif ou le groupe d'actifs doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs et la vente doit être hautement probable.

Au 31 décembre 2023, HSBC Continental Europe a jugé hautement probable que la cession de ses activités de banque de détail en France soit finalisée au 1er janvier 2024. Ainsi et conformément à la norme IFRS 5, les groupes destinés à être cédés ont été classés comme détenus en vue de la vente et réévalués au montant le plus faible de leur valeur nette comptable et de la juste valeur nette de frais de cession.

IFRS 17 « Contrats d'assurance »

Le 1er janvier 2023, HSBC Continental Europe a adopté la norme IFRS 17 « Contrats d'assurance ». Comme l'exige la norme, la banque a appliqué ces dispositions de manière rétrospective, les données comparatives publiées précédemment en vertu de la norme IFRS 4 « Contrats d'assurance » étant retraitées à partir de la date de transition, le 1er janvier 2022. L'impact de la transition en 2022 a été une réduction de 253 millions EUR des revenus et une réduction de 153 millions EUR du résultat avant impôt.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale indirecte du Groupe HSBC. Outre ses activités de banque, d'assurance et de gestion d'actifs en France, HSBC Continental Europe inclut les activités de dix succursales européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et de deux filiales en Europe continentale (Luxembourg et Malte). HSBC Continental Europe a pour mission de servir à la fois les clients d'Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d'implantations réparties dans 62 pays et territoires. Avec 3 039 milliards USD d'actifs au 31 décembre 2023, HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

1 Acquis en novembre 2022

2 Au titre des activités poursuivies conformément à la norme comptable IFRS 5 (cf. annexe)

3 Au titre des activités poursuivies, la Banque privée et de gestion de patrimoine est principalement composée des filiales d'Assurance-vie en France et à Malte, des filiales de Gestion d'Actifs en France, en Allemagne et à Malte, des activités de banque de détail à Malte et de la filiale de Banque Privée au Luxembourg

4 Coût du risque divisé par les encours de prêts à la clientèle en fin de période

5 Calculé selon les termes de l'Acte délégué de l'UE

6 Calculé selon le texte CRR II (règlement UE 2019/876)

7 Les ratios LCR, NSFR et de solvabilité de la compagnie d'Assurance-vie sont non audités

8 Cf. annexe

9 Ce montant exclut la reprise de dépréciation au premier semestre 2023 pour 19 millions EUR liée aux actifs non financiers qui avaient été dépréciés avant leur classification comme détenus en vue de la vente en 2022

21 février 2024 à 06:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :