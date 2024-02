AUTOCRYPT lance une plateforme de test de cybersécurité pour la mise en conformité avec les normes UN R155/156 et les normes GB





La nouvelle plateforme permet aux constructeurs automobiles de réaliser des tests de sécurité conformes à la réglementation et de partager les résultats intégrés pour l'homologation de type de véhicule

SÉOUL, Corée du Sud, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- La société de cybersécurité automobile AUTOCRYPT a annoncé le lancement d'AutoCrypt CSTP, une plateforme complète de tests de cybersécurité qui permet d'intégrer des tests de cybersécurité pour l'homologation de types de véhicule, conformément aux règlements 155/156 de la CEE-ONU et aux normes GB et GB/T de la SAC.

Alors que les normes UN R155 et R156 entreront pleinement en vigueur sur tous les véhicules à compter de juillet 2024, les équipementiers automobiles et les centres d'inspection des véhicules seront tenus d'effectuer des tests et des validations en matière de cybersécurité en fonction des critères requis. AutoCrypt CSTP fournit une plateforme complète qui exécute diverses techniques de test de vulnérabilité en utilisant des cas de test définis pour les normes UN R155/156 et GB (GB/T).

Avec un matériel personnalisable et adaptable aux environnements PC et de bancs d'essais, AutoCrypt CSTP offre des licences de cas de test pour trois types de tests :

Les tests d'intrusion : Les utilisateurs peuvent sélectionner des scénarios de tests d'intrusion conçus par l'équipe de tests de sécurité offensifs d'AUTOCRYPT. Les tests des spécifications techniques : AUTOCRYPT propose des cas de test basés sur les spécifications techniques d'un véhicule, permettant la validation précise des fonctions du véhicule. Les tests de fuzzing : Utilisant la technologie des outils de fuzzing pour véhicules propriétaires d'AUTOCRYPT, Autocrypt CSTP fournit des cas de test compacts générés par des algorithmes basés sur l'IA.

De la sélection et de la configuration des cas de test à l'enregistrement en temps réel en passant par la génération de rapports, l'ensemble du processus de test peut être géré sur une interface graphique intuitive, qui peut être connectée en toute sécurité à tous les centres d'inspection et aux autorités de différents pays, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et plus précise.

« Nous avons développé AutoCrypt CSTP pour donner aux constructeurs automobiles la liberté de personnaliser leurs cas de test et de sélectionner uniquement les licences dont ils ont besoin pour leur environnement, tout en obtenant des résultats de test prêts pour l'homologation de type de véhicule, a déclaré Daniel ES Kim, directeur général d'AUTOCRYPT. De plus, la plateforme permet de réaliser des tests multi-ECU regroupés par projets, ce qui nécessite moins d'interventions manuelles. L'objectif de cette plateforme est d'aider les fabricants à répartir leurs ressources efficacement et à réduire les dépenses inutiles. »

Outre la plateforme de test, AUTOCRYPT propose également des services de test de fuzzing et de test d'intrusion personnalisés pour les environnements et les besoins des équipementiers, ainsi que des services de conseil en CSMS et en TARA pour la mise en conformité avec le règlement UN R155/156.

À propos d'Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. La société s'est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, la technologie Plug&Charge et les plateformes de mobilité, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sécurisé et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. AUTOCRYPT propose également des services de conseil et de test ainsi que des solutions globales pour la conformité avec les normes UN R155/156 et ISO/SAE 21434.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2343224/AUTOCRYPT_Launches_Cybersecurity_Testing_Platform_for_UN_R155__156_and_GB_Compliance_Press_Photo.jpg

21 février 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :