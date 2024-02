Le ministre MacAulay inaugure le tout premier Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire du Canada





MANILLE, Philippines, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le Canada entretient de solides relations commerciales et interpersonnelles dans la région indo-pacifique, et le gouvernement du Canada continuera ses efforts afin de créer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, les producteurs et le secteur agroalimentaire canadiens auprès de ses principaux partenaires commerciaux.

À Manille, aux Philippines, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est joint aux intervenants canadiens, aux partenaires gouvernementaux et aux dignitaires pour ouvrir officiellement le Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) et entamer un nouveau chapitre de la collaboration du Canada dans la région. Cette annonce intervient à mi-parcours de la mission commerciale fructueuse du ministre MacAulay sur deux marchés clés de l'Indo-Pacifique : la Malaisie et les Philippines.

Le modèle unique du BIPAA apportera un éclairage régional à la région indo-pacifique. Son équipe mobile travaillera à partir d'une plaque tournante à Manille et s'efforcera d'établir des partenariats stratégiques qui accroîtront nos possibilités d'exportation et la demande de produits canadiens. Le BIPAA s'appuiera sur l'expertise du Canada, en tant que chef de file mondial en matière de sécurité alimentaire et de développement durable, ainsi que sur celle de nos partenaires de la région indo-pacifique pour relever des défis communs.

La première cohorte du personnel du BIPAA est déjà sur le terrain, travaillant avec des partenaires pour faire avancer des priorités communes, y compris la sécurité alimentaire; pour créer des occasions mutuellement bénéfiques; pour s'appuyer sur des relations solides et renforcer la coopération technique, l'accès au marché et le commerce.

La région indo-pacifique représente actuellement plus d'un tiers de l'activité économique mondiale et, en 2023, les exportations agricoles et agroalimentaires du Canada vers cette région ont atteint 22,8 milliards de dollars. L'ouverture du BIPAA soutient le pilier économique de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et démontre notre engagement envers la région et nos partenariats dans la région.

Citations

« Je suis très heureux d'être à Manille pour inaugurer le tout premier Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire du Canada. Nous exportons près de la moitié de ce que nous produisons au Canada et la demande mondiale ne cesse de croître. Je ne doute pas que ce Bureau jouera un rôle central dans la croissance des marchés d'exportation pour nos agriculteurs canadiens de classe mondiale et dans le renforcement de la collaboration et de la coopération dans cette région importante. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'ouverture aujourd'hui du Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire à Manille marque une étape importante pour la Stratégie pour l'Indo-Pacifique du Canada! Ce bureau permettra d'élargira notre réseau commercial au pays et à l'étranger, et de créer des occasions pour les entreprises canadiennes qui travaillent dans le secteur agricole et agroalimentaire. Je suis impatiente de voir le nouveau bureau en personne, plus tard cette année, à l'occasion de la mission commerciale d'Équipe Canada aux Philippines. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

« L'Indo-Pacifique offre une occasion unique de croissance et de diversification pour les légumineuses canadiennes. Ce Bureau concrétise le soutien du gouvernement du Canada à notre secteur, en éliminant de manière proactive les obstacles à l'accès au marché et en jouant un rôle direct dans l'accroissement des exportations de légumineuses de grande qualité et durables dans toute la région. »

- Kevin Auch, président, Pulse Canada

« Les 43 000 producteurs de canola du Canada dépendent du commerce; au total, 90 % du canola cultivé au Canada est exporté sous forme de graines, d'huile et de tourteau. L'ouverture du BIPAA indique clairement à nos partenaires commerciaux de la région que le Canada prend au sérieux l'accès aux marchés, leur maintien et leur développement. Le BPIAA est un élément clé de notre stratégie visant à diversifier nos marchés d'exportation et à établir des relations durables dans la région indo-pacifique. »

- Dave Carey, vice-président, Relations avec le gouvernement et l'industrie, Canadian Canola Growers Association (CCGA)

« La région Indo-Pacifique représente à la fois des marchés clés établis et des occasions de diversification pour le canola canadien. Des ressources supplémentaires et une présence renforcée et durable dans la région sont importantes pour faire progresser les efforts d'accès au marché et de son développement afin de soutenir la croissance et la compétitivité de notre industrie et du secteur dans son ensemble. »

- Chris Davison, Conseil canadien du canola

« L'Indo-Pacifique est une région importante et un marché en plein essor pour les céréales canadiennes, représentant environ 2,3 milliards de dollars canadiens d'achats annuels. Nous nous réjouissons de l'ouverture du Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire et nous sommes impatients de travailler avec le personnel du Bureau pour renforcer les relations existantes et favoriser de nouveaux partenariats dans la région. »

- Dean Dias, président et directeur général, Céréales Canada

« Le secteur céréalier canadien, orienté vers l'exportation, contribue pour plus de 140 milliards de dollars à notre PIB et représente un emploi sur neuf dans tout le pays. La diversification des marchés est essentielle pour que les producteurs obtiennent le meilleur prix pour leurs céréales et la région indo-pacifique représente le plus grand marché pour notre secteur. Nous sommes fiers de l'ouverture du Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire du Canada et nous nous réjouissons de travailler ensemble à la croissance, à l'ouverture et au maintien des marchés dans la région. »

- Andre Harpe, président, Producteurs de grains du Canada

« Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires se félicitent de l'ouverture de ce Bureau, qui renforce la présence du Canada sur les marchés régionaux, essentiels à notre prospérité à long terme. »

- Michael Harvey, directeur général, Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA)

« Plus que partout ailleurs, nous devons être présents dans la région indo-pacifique et ce Bureau nous y aidera. Nous sommes ravis que le Canada soit désormais mieux placé pour prévenir et résoudre les problèmes d'accès au marché afin que notre commerce soit plus stable et plus rentable. »

- Brian Innes, directeur général, Soy Canada

« La région indo-pacifique est le creuset de nombreuses cultures appréciant particulièrement les produits de la mer. Le secteur canadien des produits de la mer voit d'énormes possibilités d'accroître les exportations de poissons et de fruits de mer canadiens délicieux et de grande qualité. Nos membres se réjouissent de travailler avec le BIPAA pour concrétiser ces occasions. »

- Paul Lansbergen, président, Conseil canadien des pêches

« L'Association canadienne des exportateurs à l'alimentation est heureuse de la création d'un bureau spécialisé dans la région indo-pacifique qui aidera les entreprises agroalimentaires canadiennes. Notre association est ravie de travailler avec le personnel de ce Bureau pour promouvoir et accroître l'intérêt pour les produits agroalimentaires canadiens. »

- Susan Powell, présidente et directrice générale, Association canadienne des exportateurs à l'alimentation

« Grâce au succès du PTPGP et d'autres accords commerciaux importants, nous avons constaté que les possibilités d'exportation de notre boeuf canadien de grande qualité se poursuivent dans la région indo-pacifique, notamment avec des pays comme le Japon, la Corée et le Vietnam. Nous sommes heureux de voir le gouvernement du Canada soutenir nos efforts en matière de commerce mondial en ouvrant ce bureau indo-pacifique, en renforçant notre précieux partenariat stratégique et en ouvrant davantage de débouchés commerciaux pour les producteurs de boeuf canadiens. »

- Nathan Phinney, président, Association canadienne des bovins

« Nous sommes ravis de voir que les années de travail de l'équipe d'AAC et du secteur agricole ont porté leurs fruits avec cette annonce. Cette étape aidera tous les acteurs de l'agriculture canadienne à renforcer leur présence dans la région, et nous nous réjouissons à l'idée de promouvoir nos produits directement dans l'Indo-Pacifique dans les nombreuses années à venir, grâce à l'équipe de ce nouveau Bureau. Bravo à Équipe Canada! »

- René Roy, président, Conseil canadien du porc

« Les engraisseurs de bétail canadiens se félicitent de l'ouverture du BIPAA et considèrent qu'il s'agit d'un élément essentiel de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Ce Bureau offrira des possibilités de croissance pour les marchés existants et de développement de nouveaux marchés pour les produits bovins canadiens. »

- Janice Tranberg, présidente et directrice générale, Association nationale des engraisseurs de bovins

« Aujourd'hui est une journée importante pour les emballeurs, les transformateurs et les producteurs de viande rouge du Canada. Ce bureau permettra de renforcer les relations qui enrichissent notre commerce sectoriel avec la région indo-pacifique. Le ministre MacAulay, qui est un fervent allié, continue d'accorder la priorité à la collaboration en vue d'améliorer l'accès réciproque au marché de la viande rouge canadienne. Nous lui sommes reconnaissants pour son leadership qui accroît notre présence à l'échelle mondiale. »

- Chris White, président et chef de la direction, Conseil des viandes du Canada

Faits en bref

Regroupant 40 économies, plus de 4 milliards de personnes et 47,19 billions de dollars d'activité économique, la région indo-pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde et abrite 11 des 20 principaux partenaires commerciaux du Canada.

Soutenu par un investissement du gouvernement fédéral de 31,8 millions de dollars, le Bureau Indo-Pacifique de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada (BIPAA) est une initiative conjointe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada (BIPAA) est une initiative conjointe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) est une coalition d'organisations nationales qui soutiennent un environnement commercial international plus ouvert et plus équitable pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle représente 90 % des agriculteurs qui dépendent du commerce et des éleveurs, des producteurs, des transformateurs et des exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent développer l'économie grâce à un meilleur accès aux marchés internationaux.

Marque Canada permet aux exportateurs canadiens de renforcer leur présence internationale en les aidant à tirer parti de la réputation positive du Canada dans le monde entier. Les entreprises prêtes à exporter peuvent s'inscrire gratuitement.

