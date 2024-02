Le succès éclatant d'ACEBEAM au SHOT Show 2024





LAS VEGAS, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- ACEBEAM salue tous les amateurs de lampes torches et les aventuriers de plein air modernes et est ravi de partager les temps forts de sa participation au prestigieux SHOT Show 2024 (le salon américain du tir, de la chasse et des produits de plein air). En tant que pionnier des outils d'éclairage extérieur de haute puissance, ACEBEAM a une fois de plus placé la barre très haut en matière d'innovation, de performance et de design.

Présentation des innovations :

Au SHOT Show 2024, ACEBEAM a ébloui les participants avec une gamme stellaire de produits de pointe, démontrant son engagement indéfectible à repousser les limites de la technologie d'éclairage extérieur. Voici un aperçu des innovations qui ont retenu l'attention :

La lampe torche laser blanc : En tant que créateur des lampes torches laser blanc, ACEBEAM a fait la démonstration de sa technologie de pointe en matière de laser blanc avec les modèles W50 et Terminator M1, qui sont très populaires.

Les lampes torches haute puissance : ACEBEAM vise à maximiser les performances du produit dans un espace limité. Le modèle X75 en est la parfaite illustration. De nombreux exposants ont loué sa luminosité incroyable et son étanchéité exceptionnelle.

La lampe torche à longue portée : La P20, une lampe torche au tempérament aristocratique, a rapidement attiré l'attention lors de l'exposition avec son apparence unique, et son traitement CNC précis a fait l'objet de nombreux éloges.

La lampe torche Everyday Carry (EDC) : Le dernier modèle T35 présenté sur le salon, la lampe torche EDC d'ACEBEAM, allie portabilité et puissantes performances pour que les utilisateurs ne soient jamais coincés dans l'obscurité.

Les lampes pour armes à feu : ACEBEAM lance pour la première fois deux nouvelles lampes pour armes à feu, à savoir les modèles P1 et P2.

Impressions sur le SHOW Show :

La réaction des participants au salon SHOT et des professionnels de l'industrie a été extraordinaire. Le stand était en pleine effervescence et les visiteurs s'y émerveillant de l'éclat des produits ACEBEAM. Les retours positifs et la participation enthousiaste ont renforcé la position d'ACEBEAM en tant que leader de l'industrie.

À l'avenir :

D'après l'expérience d'ACEBEAM au SHOT Show 2024, il est clair que les industries du plein air et du tir sont en constante évolution. ACEBEAM s'engage à rester à l'avant-garde de ces tendances et à améliorer continuellement ses produits pour répondre aux besoins en constante évolution de sa clientèle diversifiée et exigeante.

À propos d'ACEBEAM :

ACEBEAM est un pionnier des produits d'éclairage portables de haute puissance qui s'engage à offrir la gamme la plus lumineuse et avec la plus longue portée de sa catégorie. Basé sur le principe d'atteindre une performance maximale dans un espace limité, ACEBEAM est devenu une marque digne de confiance dans l'industrie de l'éclairage portable.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.acebeam.com .







