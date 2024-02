Alat annonce quatre partenariats avec des entreprises mondiales de premier plan pour faire progresser rapidement la fabrication de technologies en Arabie saoudite





RIYAD, Arabie saoudite, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Alat, une entreprise innovante axée sur la transformation des industries mondiales (électroniques et industrielles) et la création d'un centre de fabrication de classe mondiale au Royaume d'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui avoir conclu quatre partenariats mondiaux avec des sociétés technologiques de premier plan, Groupe Softbank, Carrier Corporation, Dahua Technology et Tahakom. Alat, une société PIF, assurera une fabrication durable pour aider ces entreprises mondiales à réduire leurs émissions et à s'orienter vers une fabrication sans émission de carbone. Alat s'acquitte rapidement de son mandat en s'associant aux plus grandes entreprises mondiales pour innover et transformer les industries, en s'engageant à utiliser de l'énergie propre et en y accordant une attention particulière.

Alat investira 100 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer les capacités du secteur technologique, en profitant du développement rapide de ce secteur en Arabie saoudite. La société renforcera également le secteur privé et améliorera l'environnement commercial grâce à ses systèmes commerciaux et à ses partenariats avec les principaux fabricants internationaux de technologies.

Amit Midha, PDG mondial d'Alat, a déclaré : « En collaboration avec nos partenaires internationaux et régionaux, dont nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui les quatre premiers, nous redéfinirons la fabrication durable. Le mandat d'Alat est axé sur l'exploitation de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie propre de l'hydrogène vert du Royaume. Nous utilisons avec passion la technologie pour transformer les entreprises, en tirant parti de la technologie de pointe de l'IA et des technologies de la quatrième révolution industrielle pour les besoins de la fabrication. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser de l'énergie propre, mais d'appliquer des mesures de durabilité à toutes nos opérations, à tous nos bâtiments, à notre logistique et à notre chaîne d'approvisionnement, la durabilité étant au coeur de tout ce que nous faisons. »

Accélérant ses projets et ses ambitions, Alat annonce aujourd'hui quatre partenariats mondiaux :

Groupe Softbank : En collaboration avec le Groupe Softbank, l'un des plus grands groupes d'investissement technologique au monde, Alat et Softbank créeront une entreprise d'automatisation industrielle de nouvelle génération dans le Royaume d'Arabie Saoudite qui fabriquera des robots industriels révolutionnaires. Les partenaires investiront jusqu'à 150 millions de dollars américains pour créer un centre de fabrication et d'ingénierie entièrement automatisé qui répondra à la demande locale et mondiale. Cette usine devrait ouvrir ses portes d'ici décembre 2024. Carrier Corporation : Leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie, Carrier va développer, en collaboration avec Alat une usine de fabrication et de R&D de pointe dans le Royaume, afin de décarboniser les émissions des bâtiments et d'en accroître considérablement l'efficacité énergétique. Ce partenariat permettra de fournir des solutions de pointe en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), notamment des produits de haute technologie tels que le débit de réfrigérant variable, les refroidisseurs et les unités de traitement de l'air (UTA). L'accord prévoit le développement d'un centre de fabrication et de R&D de pointe qui devrait créer plus de 5 000 emplois locaux. Dahua Technology Ltd : un fabricant professionnel dans le domaine de la sécurité et de la sécurité commencera à fabriquer des produits technologiques dans la région, à travers une nouvelle coentreprise pour produire et commercialiser des solutions de sécurité et de surveillance applicables aux villes intelligentes, aux bâtiments intelligents et aux applications d'entreprise. Alat et Dahua Technology investiront 200 millions de dollars pour créer une entreprise mondiale sécurisée et conforme pour les produits axés sur la vision, appelée Alat AIVisio Technology Co. Ltd., et une usine de fabrication de pointe en Arabie saoudite. Les deux entreprises coopéreront et apporteront leur soutien en matière d'activation technologique, de laboratoires d'essai et de centres de démonstration. La Saudi Technology and Security Comprehensive Control Company (Tahakom), La Saudi Technology and Security Comprehensive Control Company (Tahakom), qui développe déjà des systèmes de transport intelligents (ITS), l'intelligence artificielle (Al) et des solutions de sécurité de pointe, va, en partenariat avec Alat, combiner leurs ressources et leurs capacités pour faire progresser les solutions de mobilité intelligente et de villes intelligentes, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Ce partenariat impliquera une collaboration sur la conception de solutions, les spécifications des produits et l'exploitation des fonctions de R&D et d'innovation, ainsi que l'élaboration de feuilles de route technologiques et l'établissement de relations avec les clients et les fournisseurs.

Alat innovera et créera des capacités de fabrication dans sept unités commerciales, notamment les semi-conducteurs, les dispositifs intelligents, les bâtiments intelligents, les appareils intelligents, la santé intelligente, les produits industriels avancés et les infrastructures de nouvelle génération. Dans un premier temps, la société fabriquera des produits dans 34 catégories dans sept unités commerciales. Alat a nommé certains des experts mondiaux les plus expérimentés de l'industrie pour diriger chacune de ses unités commerciales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alat.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2343416/Alat.jpg

21 février 2024 à 00:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :