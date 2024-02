Carestream présentera ses innovations à l'ECR 2024





Carestream Health exposera son portefeuille en expansion de solutions d'imagerie médicale innovantes lors du Congrès européen de radiologie (ECR) du 28 février au 3 mars à Vienne. S'appuyant sur un siècle de recherche scientifique en imagerie, la société présentera ses solutions d'imagerie diagnostique qui aident à améliorer les résultats cliniques, à optimiser l'expérience en imagerie pour les utilisateurs et les patients et à renforcer la situation financière des établissements de santé.

« Nous comprenons que le secteur de la radiologie à travers le monde est confronté à des défis tels qu'une pénurie de personnel qualifié et, par conséquent, les radiologues font face à une charge de travail accrue », déclare Jane Moverley, directrice des ventes internationales, radiologie numérique. « C'est pourquoi les solutions Carestream ajoutent une valeur significative au processus d'imagerie. Par exemple, notre nouveau détecteur DRX-LC aide à fournir une imagerie longue durée de haute qualité avec une seule exposition afin d'offrir un workflow plus intuitif, d'optimiser la productivité et de soulager le stress physique sur les manipulateurs radio. Nous présentons également notre gamme de solutions de rayons X qui offrent une imagerie de haute qualité pour répondre aux besoins de nos clients à un prix abordable. »

Solutions pour aider à améliorer les résultats cliniques

Système de radiographie DRX-Compass

Qualité d'image exceptionnelle.

Technologie évolutive.

Disponible en configuration au sol ou sur table.

Système de radiographie mobile DRX-Revolution

Notre offre originale X-ray Room on Wheels offre une excellente qualité d'image, une maniabilité et un rangement intégré.

Fonctionnalités robustes avec le traitement d'image le plus avancé de Carestream disponibles sur une plateforme unique.

Conception compacte et flexibilité permettant de réaliser facilement des radios là où vous en avez le plus besoin.

Solutions pour optimiser l'expérience utilisateur et patient

Détecteur DRX-LC

Réalise des radios longue durée avec une seule exposition.

Permet d'éviter un examen et accélère le workflow.

Diminue les reprises.

Permet un niveau plus élevé de confort du patient.

Logiciel ImageView

Fournit une haute qualité d'image avec l'IA et une technologie de traitement d'image avancée.

Offre une expérience opérateur rapide et élégante via un workflow sur un seul écran.

Permet aux utilisateurs de suivre l'analyse des paramètres clés tels que les taux d'exposition et le nombre de rejets.

Fournit les rapports de dose.

Solutions pour renforcer la situation financière

Nouveau système de radiographie mobile DRX-Rise

Fonctionnalités de pointe d'une unité de radiographie numérique entièrement intégrée offrent un chemin abordable vers l'imagerie numérique.

Les fonctions d'optimisation de l'efficience comprennent deux écrans tactiles, une batterie au lithium de pointe et une recharge du détecteur.

L'imagerie sur le lieu d'intervention minimise les perturbations et contribue à améliorer l'expérience du patient.

Détecteurs DR

Il s'agit du détecteur idéal pour chaque installation, workflow et budget.

La capacité X-Factor vous permet de partager des détecteurs dans toute votre installation.

Mettez vos systèmes de film ou CR existants au niveau DR sans fil complet grâce à un système et un détecteur rétrofit.

Différentes tailles de cassettes vous permettent de choisir la meilleure option.

Gamme complète de solutions d'imagerie à l'ECR 2024

Carestream présentera également d'autres innovations en matière d'imagerie à l'Expo X2-stand 220 de l'ECR, à savoir le système de radiographie DRX-Compass, le système de radiographie mobile DRX-Rise, et le système de radiographie mobile DRX-Revolution, ainsi que notre gamme de détecteurs DR.

Prenez rendez-vous pour découvrir plus en détail les dernières innovations de Carestream et ses autres solutions d'imagerie médicale à l'ECR 2024.

