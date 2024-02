AtmosZero conclut un tour de table de série A de 21 millions USD et avance à grands pas vers l'électrification des salles de chaudières





AtmosZero, l'entreprise qui a pour mission de décarboner la vapeur, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de série A de 21 millions USD, co-dirigé par Engine Ventures et 2150, afin d'accélérer la commercialisation de sa technologie Boiler 2.0. Constellation Technology Ventures, la branche stratégique de Constellation Energy Corporation (Nasdaq : CEG), a également participé à ce tour de table, ainsi que les bailleurs de fonds existants, Energy Impact Partners, Starlight Ventures et AENU.

Aujourd'hui, la vapeur industrielle, qui est utilisée dans l'environnement bâti et dans diverses industries allant des aliments aux boissons en passant par la fabrication de produits chimiques, est produite en brûlant des combustibles fossiles sur place dans des systèmes de chaudières qui représentent près de 8 % de l'utilisation mondiale d'énergie primaire. La technologie exclusive Boiler 2.0 d'AtmosZero permet d'extraire la chaleur de l'air et de fournir de la vapeur à haute température, avec une efficacité maximale et zéro émission de carbone, aidant les entreprises à remplacer rapidement et à moindre coût leurs chaudières à gaz naturel et à mazout existantes.

« AtmosZero est en train de résoudre la question de la décarbonation industrielle en électrifiant les salles de chaudières et en construisant un produit de remplacement évolutif et clés en main, plutôt qu'en mettant en oeuvre des projets personnalisés complexes et coûteux », a déclaré Addison Stark, PDG et cofondateur d'AtmosZero. « Notre vision est d'éliminer les émissions mondiales provenant des chaudières à combustibles fossiles. L'investissement que nous avons reçu aujourd'hui de la part d'investisseurs américains et européens de premier plan représente une formidable validation de notre technologie et de notre approche de l'élimination des émissions de Scope 1 des chaudières. »

« Le chemin vers la neutralité carbone passe par les salles de chaudières et nécessite le remplacement des systèmes existants à base de combustibles fossiles », a déclaré Michael Kearney, associé général d'Engine Ventures. « Réduire la dépendance aux combustibles fossiles ne constitue pas uniquement un impératif environnemental, c'est aussi un impératif géopolitique. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe d'AtmosZero dans sa mission de décarbonation des émissions industrielles, grâce à sa solution électrifiée évolutive et clés en main. »

L'an dernier, AtmosZero avait dévoilé un partenariat stratégique avec la New Belgium Brewing Company, qui prévoit un projet pilote à grande échelle dans l'usine phare de New Belgium. En outre, la société a lancé sa filiale européenne, AtmosZero Europe, B.V., basée à Amsterdam. AtmosZero utilisera cet investissement pour faire avancer les deux projets, y compris en exécutant le pilote commercial de la société et en étendant sa portée européenne.

« Le processus de chauffe industriel sous forme de vapeur est essentiel pour toutes sortes d'industries, qu'il s'agisse des aliments et des boissons ou du chauffage urbain, et elle est responsable de plus de deux gigatonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an », a déclaré Christian Hernandez Gallardo, associé et cofondateur de 2150. « Nous étions à la recherche d'une solution capable de libérer le vaste potentiel d'impact de ce marché, avec une offre financièrement intéressante pour les clients. C'est exactement ce que permet la technologie développée par Addison et son équipe d'élite, et nous sommes impatients d'accompagner AtmosZero dans le déploiement de sa technologie chez des clients qui attendent cette dernière avec impatience en Europe. »

Outre l'investissement de série A, AtmosZero a récemment reçu une subvention de 3,2 millions USD de la part de l'Industrial Efficiency and Decarbonization Office (IEDO) du département de l'Énergie des États-Unis, destinée à contribuer à la décarbonation rapide du secteur industriel américain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.atmoszero.energy.

À propos d'AtmosZero :

AtmosZero réinvente la salle des chaudières pour un avenir décarboné en faisant de la décarbonation un produit et non un projet. En rationalisant le processus de la conception à l'installation, son générateur de vapeur électrifié à haut rendement Boiler 2.0 offre la solution la plus rentable, la plus évolutive et la plus sûre pour décarboner la production de vapeur dans l'industrie manufacturière, les complexes de chauffage collectif à vapeur et l'environnement bâti. AtmosZero est une entreprise dérivée de l'université d'État du Colorado, et est fière d'être basée à Fort Collins, dans le Colorado. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.atmoszero.energy.

À propos d'Engine Ventures

Engine Ventures est une société de capital-risque basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui investit dans la prochaine génération de fondateurs de « Tough Tech ». L'entreprise apporte des capitaux, une expertise opérationnelle et un puissant réseau universitaire, commercial et gouvernemental pour aider à créer et à développer des entreprises qui ouvrent des perspectives considérables dans les domaines du climat, de la santé humaine et des systèmes avancés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://engineventures.com/.

À propos de 2150

2150 est une société de capital-risque qui investit dans le remodelage durable de l'environnement urbain. 2150 soutient des entrepreneurs qui travaillent à l'avant-garde de la transition climatique et contribue à l'expansion des entreprises et des technologies ayant un impact équitable à long terme sur l'ensemble de la « pile urbaine », y compris la façon dont les villes sont construites, conçues et alimentées, ainsi que la manière dont les habitants vivent, travaillent et reçoivent des soins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.2150.vc/. 2150 fait partie d'Urban Partners, une plateforme de stratégies d'investissement différenciées et alignées sur la vision, s'articulant autour de la résolution de problèmes urbains. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://urban.partners/.

À propos de Constellation Technology Ventures

Constellation Technology Ventures (CTV) est l'organisme d'investissement en capital-risque de Constellation, le plus grand producteur d'énergie propre et sans carbone des États-Unis, et l'un des principaux fournisseurs de produits et de services énergétiques aux entreprises, aux particuliers, aux groupements communautaires et secteur public. La mission de CTV est de stimuler l'innovation en investissant dans des entreprises de technologies énergétiques en phase de démarrage qui sont en mesure d'apporter de nouvelles solutions à Constellation et à ses clients. CTV investit dans des sociétés qui explorent des technologies et des modèles commerciaux innovants dans le domaine énergétique, en se constituant un portefeuille représentant un large éventail de stades de développement et de technologies.

