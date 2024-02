Le salon NPE2024 sera le plus grand rassemblement d'entreprises de bioplastiques aux Amériques





La Plastics Industry Association (PLASTICS) promouvra la croissance continue de l'industrie des bioplastiques lors de son prochain salon NPE: The Plastics Show. Avec plus de 45 exposants liés aux bioplastiques, le NPE2024 sera le plus grand rassemblement d'entreprises de bioplastiques dans les Amériques. Le NPE2024 se déroulera du 6 au 10 mai 2024, à l'Orange County Convention Center à Orlando, en Floride.

Des entreprises telles que NatureWorks, LG Chem, Evonik, LyondellBasell et bien d'autres présenteront leurs derniers développements dans les polymères et additifs bioplastiques dans plus de 47 000 pieds carrés d'exposition. Les participants découvriront les derniers matériaux, technologies et processus offrant des solutions innovantes en matière de durabilité pour créer une économie des plastiques plus verte. Ils pourront également écouter un large éventail de spécialistes de la durabilité, fournisseurs et fabricants à propos de la toute nouvelle phase de durabilité dans les zones Recyclage et Durabilité.

Le NPE2024 fournira un aperçu concret de la façon dont la fabrication durable des plastiques stimule la création de valeur pour la société, l'environnement et l'industrie. « Nous espérons que les participants y trouveront l'inspiration pour réduire les déchets plastiques, tout en découvrant les dernières solutions du marché final, de bioplastiques, d'allègement, de circularité et plus encore », déclare Patrick Krieger, vice-président de PLASTICS en charge de la durabilité. « Notre tout premier Hub de la durabilité mettra à l'honneur les leaders de la durabilité et inclura des expositions orientées vers l'action dans des domaines tels que les matières premières renouvelables, la collecte, le tri, la fabrication écoénergétique et plus encore. Un rendez-vous à ne pas manquer », poursuit Krieger.

Destiné aux fournisseurs de matériaux plastiques, transformateurs, fournisseurs d'équipement et marques souhaitant investir dans l'industrie des bioplastiques, PLASTICS publiera son rapport Bioplastics Market Watch 2024 le 8 mai durant le NPE. Le rapport présentera les données actuelles par rapport à celles du rapport 2018 pour montrer la croissance du marché, les implications politiques et les perceptions des consommateurs qui affectent aujourd'hui les entreprises des bioplastiques.

« Avec ce rapport, nous cherchons à mieux comprendre la perception des consommateurs à propos des produits bioplastiques, leur valeur de durabilité et leur fonctionnalité dans notre industrie », déclare Perc Pineda, Ph.D., économiste en chef, PLASTICS.

Pour de plus amples renseignements à propos du NPE2024 et pour vous inscrire, rendez-vous sur npe.org.

The Plastics Industry Association (PLASTICS) est la seule organisation qui soutient l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en plastique, y compris les fournisseurs d'équipement, les fournisseurs de matériaux, les transformateurs et les recycleurs, représentant plus d'un million de travailleurs dans l'industrie américaine de 548 milliards de dollars. PLASTICS fait progresser les priorités de ses membres qui se consacrent à investir dans des technologies qui améliorent les capacités et les progrès dans le recyclage et la durabilité et fournissent des produits essentiels qui permettent la protection et la sécurité des personnes. Depuis 1937, PLASTICS s'efforce de rendre ses membres, et la septième plus grande industrie manufacturière américaine, plus compétitifs à l'échelle mondiale, tout en soutenant la circularité par des initiatives éducatives, des événements majeurs, des rassemblements et une sensibilisation politique, y compris le plus grand salon commercial consacré aux plastiques dans les Amériques, le NPE2024: The Plastics Show.

20 février 2024 à 16:45

