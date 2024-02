Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Markham





MARKHAM, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, et députée de Markham-Thornhill, de l'honorable Helena Jaczek, députée de Markham-Stouffville, et de Frank Scarpitti, maire de Markham.

Date : Mercredi 21 février 2024 Heure : 13 h (HNE) Lieu : Centre communautaire et bibliothèque de Thornhill

7755, avenue Bayview

Markham (Ont.) L3T 4P1

20 février 2024

