SUBARU DÉVOILE LES PRIX DE SA GAMME BRZ 2024





Nouvelle version tS

Technologie d'aide à la conduite EyeSight désormais livrée sur les modèles à boîte manuelle

MISSISSAUGA, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. annonce aujourd'hui les prix et la gamme révisée de sa voiture sport BRZ 2+2 2024. Pour le nouveau millésime, la BRZ se décline à présent en trois versions, à savoir BRZ, Sport-tech et la toute nouvelle version tS. La version Sport-tech est livrable avec boîte automatique ou boîte manuelle. La technologie d'aide à la conduite EyeSight fait à présent partie de l'équipement de série des BRZ équipées d'une boîte manuelle. Ce système de sécurité primé comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, l'alerte de franchissement de ligne et de louvoiement et l'alerte de reprise de la circulation. Toutes les Subaru BRZ 2024 seront dotées de série de la technologie EyeSight.

Affichant un prix de départ de 31 895 $, la BRZ est animée de série par le moteur Subaru BOXER de 2,4 litres à injection directe qui développe 228 chevaux et 184 lb-pi de couple. Le couple est transmis exclusivement aux roues arrière par l'intermédiaire d'un différentiel arrière autobloquant TORSEN pour autoriser une conduite sportive. La version BRZ d'entrée de gamme est équipée de nombreux éléments axés sur les performances, comme une boîte à six rapports courts, des freins avant et arrière à disque ventilé, un capot et un toit en aluminium pour réduire le poids, deux sorties d'échappement haute performance, des pédales en alliage d'aluminium, des sièges sport de style baquet et un groupe d'instruments numériques de 7 pouces avec écrans d'affichage selon le mode de conduite choisi. Le style reste inchangé et comprend les phares à DEL entièrement automatiques avec phares de route assistés, les feux arrière combinés à DEL, un becquet intégré au couvercle du coffre, des roues de 17 pouces en alliage d'aluminium et la silhouette indéniable d'un coupé.

À bord, la BRZ comprend un système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et CarPlay d'Apple, la radio satellite SiriusXM avec Travel Link (essai gratuit de trois mois), la commande automatique de la température bizone, un système audio à six haut-parleurs, le démarrage par bouton-poussoir, le volant, le pommeau de levier de vitesse et la poignée du frein de stationnement gainés de cuir, les surpiqûres de couleur rouge contrastant, les garnitures argentées et les sièges tendus de tissu de catégorie supérieure.

Quant à la version Sport-tech, qui affiche un prix de départ de 34 895 $ lorsqu'elle est équipée d'une boîte manuelle, elle comprend en plus les Services connectés SUBARU STARLINK (essai gratuit de trois ans), le système de détection de véhicules en approche avec détection d'angle mort Subaru et système d'avertissement de circulation transversale arrière, les phares directionnels à DEL, les sièges avant chauffants garnis de cuir et d'ultrasuède et un système audio à huit haut-parleurs de catégorie supérieure. Les roues de 18 pouces sont chaussées de pneus d'été de performances Michelin Pilot Sport 4.

La version Sport-tech, seule version du millésime 2024 à pouvoir recevoir une boîte automatique, comprend le freinage automatique en marche arrière, le démarreur à distance et la commande de chauffage et de climatisation à distance par l'intermédiaire de Subaru STARLINK, les palettes de changement de vitesse sur le volant avec mode manuelle à six rapports et les modes de conduite Sport et Neige. La version Sport-tech avec boîte automatique se détaille à partir de 36 695 $.

La BRZ tS, qui affiche un prix de départ de 36 295$, se caractérise par ses fusées de direction en fer, ses amortisseurs avant Hitachi à réglage STI et ses amortisseurs arrière recalibrés pour optimiser la légèreté, son centre de gravité très bas et la précision de sa tenue de route, offrant une plus grande souplesse, ainsi qu'une maîtrise et une stabilité rehaussées. Le système de freinage Brembo hautes performances, doté d'étriers peints or à 4 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière et de plaquettes et disques plus grands, procure une plus grande puissance de freinage, une meilleure résistance à l'évanouissement et un meilleur senti à la pédale.

À l'extérieur, la BRZ tS se distingue par l'écusson tS sur la calandre et sur le couvercle de coffre. Les rétroviseurs extérieurs rabattables et l'antenne en forme d'aileron de requin montée sur le toit adoptent la finition cristal noir silice. Un écusson rouge BRZ est intégré aux phares et les roues de 18 pouces en alliage d'aluminium se parent d'un fini gris foncé exclusif.

À bord, la BRZ tS adopte un fil et des garnitures de sièges bleu contrastant plutôt que rouges. L'emblématique logo STI figure sur le bouton de démarrage rouge et sur le groupe d'instruments numériques de 7 pouces personnalisable, aussi agrémenté d'accents rouges exclusifs à la version tS.

La BRZ 2024 est désormais en vente chez les concessionnaires du pays.

Version Boîte de vitesses PDSF Prix estimé* BRZ M6 31 895 $ 34 423 $ Sport-tech M6 34 895 $ 37 423 $ tS M6 36 295 $ 38 823 $ Sport-tech (Auto.) A6 36 695 $ 39 223 $

* Le prix estimé comprend le PDSF plus les frais de transport et de préparation, le supplément pour la climatisation, le montant maximum de la taxe environnementale pour la récupération des pneus, le montant maximum des frais d'administration et de documentation du concessionnaire et le montant maximum des autres frais et prélèvements, le cas échéant. Les autres taxes (y compris, le cas échéant, la TPS et la TVP ou la TVH), le permis de conduire, l'assurance et l'immatriculation sont en sus.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

20 février 2024 à 15:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :