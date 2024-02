NUVIEW acquiert Astræa pour mettre l'IA au service de l'observation de la Terre





NUVIEW élargit son marché dans les secteurs de la défense, de l'agriculture et de l'énergie. Les distributeurs et les réseaux de partenaires peuvent immédiatement tirer parti de la plateforme NUVIEW.

ORLANDO, Floride, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- NUVIEW, société leader dans le domaine de l'observation de la Terre et de la technologie géospatiale qui construit la première constellation commerciale de satellites LiDAR au monde, a fait l'acquisition d'Astræa, Inc, une plateforme SaaS (logiciel en tant que service). Les outils de distribution et d'analyse pilotés par l'IA d'Astræa permettront à NUVIEW de mettre immédiatement en oeuvre sa stratégie de développement d'une autoroute de données d'observation de la Terre à haut débit qui renforce les capacités des partenaires de distribution mondiaux et de leurs clients.

L'acquisition d'Astræa permettra à NUVIEW de diversifier et de renforcer sa position sur plusieurs marchés, en tirant parti de sa base de clients en expansion et de son expertise. Lorsqu'elle sera entièrement déployée, la technologie LiDAR de NUVIEW couvrira chaque année la totalité de la surface terrestre et garantira une précision de l'ordre du centimètre en matière d'intelligence géospatiale et de cartographie, ce qui est essentiel pour la défense, les initiatives climatiques, les télécommunications, l'agriculture, l'énergie et les initiatives nationales de cartographie. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les technologies cloud, NUVIEW fournira désormais les outils et l'infrastructure qui permettront à ses partenaires et à leurs clients d'analyser l'imagerie satellitaire, aérienne et de drone sur tous les marchés verticaux et dans tous les secteurs d'activité.

« Chez NUVIEW, nous pensons que travailler avec notre réseau de partenaires pour mettre des données prêtes à l'analyse directement entre les mains de l'utilisateur est la meilleure façon d'avancer lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes mondiaux critiques tels que la résilience climatique et l'atténuation des catastrophes. L'acquisition d'Astræa nous fournit les outils nécessaires pour concrétiser immédiatement notre vision. Ensemble, nous créons une autoroute numérique pour les données d'observation de la Terre et les connaissances », a déclaré Clint Graumann, PDG et cofondateur de NUVIEW.

« NUVIEW partage la passion d'Astræa pour la recherche de solutions à certains des problèmes les plus difficiles du monde grâce à l'observation de la Terre et à l'analyse des données. Alors que seulement 5 % de la planète est cartographiée avec la précision que seule la technologie LiDAR peut apporter, le LiDAR spatial révolutionnaire de NUVIEW, associé à l'infrastructure de la plateforme d'Astræa, est prêt à offrir des solutions d'IA sans précédent et des données indispensables pour faire progresser les initiatives climatiques mondiales et le développement durable, a souligné Daniel Bailey, PDG et cofondateur d'Astræa. C'est une opportunité formidable de nous concentrer sur notre mission commune et de prendre des mesures concrètes pour façonner un avenir meilleur. »

Les technologies d'observation de la Terre de NUVIEW collecteront des données fondamentales et se chargeront de manière autonome de surveiller les changements avec une précision et un volume sans précédent, tandis que la plateforme d'analyse et de distribution de l'IA d'Astræa pourra interpréter ces changements, rendant les données agiles et les perspectives évolutives au niveau des entreprises Fortune 500 et des gouvernements, tout en les rendant exploitables par les individus. Cette acquisition place NUVIEW dans un rôle de premier plan pour fournir des solutions et des données critiques à l'échelle mondiale.

À PROPOS DE NUVIEW

Basée à Orlando, en Floride, NUVIEW construit la première constellation de satellites LiDAR commerciaux au monde pour fournir un nuage de points 3D mondial continuellement mis à jour depuis l'espace afin de résoudre les problèmes scientifiques, environnementaux et commerciaux les plus difficiles. Entreprise précurseur dans le domaine du LiDAR spatial, NUVIEW est une pionnière de la technologie satellitaire, des capteurs et des logiciels. Elle a pour objectif de produire des données précises de grande qualité avec un potentiel d'application sans fin pour les industries, notamment les sciences de l'environnement, les infrastructures, l'agriculture, la foresterie et la défense. NUVIEW est portée par une équipe dotée d'une expérience pratique et éprouvée dans l'établissement de succès commerciaux à l'échelle mondiale avec l'industrie et le gouvernement, ainsi que par des partenaires de distribution. L'entreprise apporte à l'industrie une combinaison unique d'expertise technique, de succès sur le marché et d'expertise opérationnelle. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter , et apprenez-en plus sur le site nuview.space .

À PROPOS D'Astræa

Astræa a été fondée en 2016 en tant que société à but lucratif située à Charlottesville, en Virginie. La plateforme cloud d'Astræa fournit les outils et l'infrastructure nécessaires pour réaliser des analyses de niveau production sur l'imagerie satellite, aérienne et de drone. En éliminant les obstacles courants au traitement de cette ressource précieuse, Astræa permet aux individus et aux entreprises d'accéder à des pétaoctets de données d'observation de la Terre, de les analyser et d'en tirer des enseignements utiles pour une fraction du coût et de la complexité qui étaient auparavant nécessaires.

20 février 2024

