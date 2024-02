ReNew annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2024 : révision à la hausse (2 %) de la fourchette inférieure des prévisions de BAIIA ajusté pour 2024





ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ou la « Société ») (Nasdaq : RNW, RNWWW), un chef de file des solutions de décarbonisation, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés non vérifiés conformes aux IFRS pour le T3 2024 et les neufs mois clos le 31 décembre 2023.

Principaux résultats d'exploitation :

Au 31 décembre 2023, le portefeuille de la Société se composait de 13,8 GW (contre 13,4 GW au 31 décembre 2022), dont environ 8,5 GW sont en service et 5,3 GW sont engagés.

Le revenu total (ou C.A. total) pour les neuf premiers mois 2024 s'élève à 72 414 millions INR (870 millions USD), contre 63 493 millions INR (763 millions USD) pour les neuf premiers mois 2023. Le bénéfice net des neuf premiers mois 2024 s'établit à 3 538 millions INR (43 millions USD), contre une perte nette de 5 103 millions INR (61 millions USD) pour les neuf premiers mois 2023. Le BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois 2024 s'élève à 52 406 millions INR (630 millions USD), contre 49 994 millions INR (601 millions USD) pour les neuf premiers mois 2023. Le flux de trésorerie vers les capitaux propres pour les neuf premiers mois 2024 se situe à 21 756 millions INR (262 millions USD), contre 19 810 millions INR (238 millions USD) pour les neuf premiers mois 2023.

Le revenu total (ou C.A. total) pour le T3 2024 s'élève à 19 290 millions INR (232 millions USD), contre 16 077 INR (193 millions USD) pour le T3 2023. La perte nette du T3 2024 s'établit à 3 216 millions INR (39 millions USD), contre une perte nette de 4 013 millions INR (48 millions USD) au T3 2023. Le BAIIA ajusté pour le T3 2024 s'élève à 12 509 millions INR (150 millions USD), contre 11 628 millions INR (140 millions USD) au T3 2023. Le flux de trésorerie vers les capitaux propres pour le T3 2024 se situe à 2 392 millions INR (30 millions USD), contre 2 682 millions INR (32 millions USD) au T3 2023.

Le délai de recouvrement des créances (« DSO ») pour le T3 2024 s'établit à 86 jours, soit une amélioration de 92 jours en glissement annuel.

Prévisions pour l'exercice 2024

Nous revoyons à la hausse de 2 % la fourchette inférieure de nos prévisions de BAIIA ajusté pour 2024, à 63 000 ? 66 000 millions INR et anticipons une production de revenu entre 1 750 et 1 950 MW des projets terminés d'ici la fin de l'exercice 2024.

Les prévisions pour le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie vers les capitaux propres de la Société pour 2024 sont soumises à des conditions météorologiques similaires à celles de l'exercice 2023.

Exercice BAIIA ajusté BAIIA ajusté/action Flux de trésorerie vers capitaux propres (CFe) CFe/action 2024 63 000 ?

66 000 millions INR 158 - 164 INR 6 000 ?

8 000 millions INR 15 - 20 INR

Note : la conversion des roupies indiennes en dollars américains a été faite à 83,19 INR pour 1,00 USD.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant nos futures orientations financières et opérationnelles, nos résultats opérationnels et financiers, tels que les estimations des paiements contractuels nominaux restants et le taux d'exécution du portefeuille, ainsi que les hypothèses liées au calcul des paramètres susmentionnés. Parmi les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence significative entre nos résultats et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles figurent : la disponibilité d'un financement supplémentaire à des conditions acceptables ; les changements dans les prix commerciaux et de détail de l'électricité produite par les services publics traditionnels ; les changements dans les tarifs auxquels les AAE à long terme sont conclus ; les changements dans les politiques et les réglementations, y compris les limites ou les plafonds de facturation nette et d'interconnexion ; la disponibilité des rabais, des crédits d'impôt et d'autres incitations ; la disponibilité des panneaux solaires et d'autres matières premières ; notre historique d'exploitation limité, en particulier en tant que société publique relativement nouvelle ; notre capacité à attirer et à conserver des relations avec des tiers, y compris des partenaires solaires ; notre capacité à respecter les clauses restrictives de nos facilités de crédit ; les conditions météorologiques ; les ruptures d'approvisionnement ; les réductions de l'énergie solaire par les autorités électriques des États et d'autres risques identifiés dans les déclarations d'enregistrement et les rapports que notre société dépose périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC. Le portefeuille représente la capacité totale en mégawatts des centrales solaires dans le cadre de contrats d'achat d'électricité, signés ou attribués, ou pour lesquels nous avons reçu une lettre d'attribution. Rien ne garantit que nous serons en mesure de signer un AAE, même si nous avons reçu une lettre d'attribution. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives.

À propos de ReNew :

À moins que le contexte n'indique le contraire, l'utilisation dans ce communiqué des termes « nous », « notre » ou « nos » se réfère à ReNew et à ses filiales.

ReNew est un chef de file des solutions de décarbonisation coté au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, d'environ 13,8 GW sur une base brute au 31 décembre 2023, est l'un des plus importants au niveau mondial. En plus d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions de bout en bout avec une approche équitable et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, des offres d'énergie à valeur ajoutée par le biais de la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Pour plus d'informations, visitez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

