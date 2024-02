Le gouvernement du Canada soutien des améliorations en matière de sécurité à la mosquée Al Rashid d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 29?663 dollars à l'Association musulmane arabe dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

Cet investissement permettra à l'Association d'installer un système de vidéosurveillance, un système d'alarme, un système de contrôle d'accès, un éclairage de sécurité et des pellicules sur les fenêtres, et de remplacer une porte à la mosquée Al Rashid. Ce montant financera également la formation nécessaire à l'utilisation de ce nouvel équipement.

Depuis la création du PFPIS en 2007, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars dans le cadre du programme pour soutenir plus de 600 projets destinés aux collectivités menacées par des crimes motivés par la haine. Ce financement est offert aux organisations privées à but non lucratif liées à une collectivité menacée par les crimes motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir un financement allant jusqu'à 50 % du coût total du projet, à concurrence de 100?000 dollars par projet.

«?Notre gouvernement est déterminé à veiller à ce que tous les Canadiens se sentent en sécurité, et ce, peu importe leur appartenance religieuse. Nous continuerons de travailler avec les groupes communautaires d'un bout à l'autre du pays pour bonifier leur sécurité et s'assurer qu'ils peuvent vivre sans craindre pour leur sécurité.?»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

«?Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité de la mosquée Al Rashid est crucial pour assurer la sécurité des collectivités à risque et veiller à ce que ses membres puissent fréquenter leur lieu de culte en toute sérénité. En investissant dans nos mesures de sécurité, la mosquée Al Rashid est en mesure de fonctionner pleinement et de s'engager activement dans des activités de maintenance préventive afin d'améliorer les performances de nos systèmes de sécurité au quotidien.

Le financement et les contributions visant à améliorer nos mesures de sécurité jouent un rôle important dans la protection de nos biens et de notre tranquillité d'esprit. Malheureusement, de nombreux systèmes existants ne sont pas en mesure de répondre à nos exigences particulières, et leur niveau de sécurité est souvent faible ou de base. Face à la montée de l'islamophobie, nous avons un besoin urgent de financement pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité efficaces. Les membres de la mosquée Al Rashid, tout comme les musulmans partout au Canada, se servent beaucoup des lieux de culte pour prier et organiser des services communautaires pendant le jour tout comme la nuit. Comme les besoins et les technologies évoluent, un tel programme est essentiel pour s'adapter à ces changements et continuer à assurer la sécurité des lieux.?»

- Maryam Lary, coordinatrice des communications de l'équipe administrative de la mosquée Al Rashid

Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est conçu pour aider les collectivités menacées par des crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, ce qui contribuera à renforcer la sécurité de l'ensemble de la population canadienne.

Les organisations intéressées représentant des lieux de culte, des établissements d'enseignement privés reconnus par les provinces et les territoires, des centres communautaires et des refuges contre la violence fondée sur le sexe peuvent présenter une demande sur le site Web de Sécurité publique Canada .

. Les organisations victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine contre leur établissement peuvent désormais bénéficier du nouveau volet de Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine (SISMH), un processus prioritaire permettant d'obtenir un financement dans le cadre du PFPIS. Ce volet est ouvert en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes.

