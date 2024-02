Postes Canada annonce la remise des Prix pour les Autochtones aux études de 2023





Plus de 400 personnes ont été récompensées depuis 2004.

OTTAWA, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer le nom des gagnants et gagnantes d'un Prix pour les Autochtones aux études de 2023. Ces prix ont été créés en 2004 pour souligner le travail assidu et la détermination des personnes d'origine autochtone qui ont saisi une nouvelle occasion de poursuivre des études. Les lauréats et lauréates reçoivent des prix de 2 000 $ en reconnaissance de leurs efforts.

Voici les personnes récompensées cette année :

Colombie-Britannique : Andrea Baedak ( White Rock ), Kieanna Boomer?Jones ( Vernon ), Tia de Groot ( Vancouver ), Jesset Karlen ( Vancouver ), Deena Watson ( Victoria )

( ), Kieanna Boomer?Jones ( ), ( ), ( ), ( ) Alberta : Morgan Black ( Calgary ), Jordanna Kreider ( Edmonton ), Sepehko?Mekwanisis Lightning ( Calling Lake ), Arlene Misko ( Grande Prairie ), Alicia Quick ( Kinuso ), Gerrod Rain (Maskwacis), Brenna van Boeschoten ( Calgary )

( ), ( ), Sepehko?Mekwanisis Lightning ( ), ( ), ( ), (Maskwacis), ( ) Saskatchewan : Patrick Kissick ( La Ronge ), Chantel Redman (Fort Qu'Appelle), Tawni Severight (Regina)

( ), (Fort Qu'Appelle), (Regina) Manitoba : Irene Crosthwaite?Fidler ( Winnipeg ), Jo?Ann Johnson ( Winnipeg ), Francine Turner ( Winnipeg )

Irene Crosthwaite?Fidler ( ), Jo?Ann Johnson ( ), ( ) Ontario : Kelsey Allen ( St. Catharines ), Mallory Jamieson ( Ohsweken ), Lesley (Maggie) Rismondo ( Longlac ), Drea Sinclair ( Thunder Bay ), Kristen Summers ( Southwold )

( ), ( ), ( ), ( ), ( ) Québec : Connie Martin ( Listuguj )

( ) Nouveau-Brunswick : Karlee Murphy ( Campbellton )

Toutes les personnes autochtones au Canada qui ont repris leurs études et ont terminé au moins une année complète après avoir quitté l'école pendant au moins 12 mois sont admissibles aux prix. Les candidatures doivent aussi inclure une composition décrivant les obstacles et les défis surmontés pour poursuivre des études. Chaque année, jusqu'à 25 de ces prix sont décernés d'un bout à l'autre du pays.

Vous pouvez consulter les critères d'admissibilité sur la page du Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études.

20 février 2024 à 09:05

