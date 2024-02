Le ministre Rodriguez souligne la Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles





OTTAWA, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour marquer la troisième Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles :

« Aujourd'hui, en cette troisième Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, le Canada se joint à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et au reste du monde pour pleurer les victimes de ces accidents. C'est un jour solennel de douleur et de chagrin pour toutes les personnes qui ont perdu des proches dans des catastrophes aériennes partout dans le monde.

« Nous présentons nos condoléances à ceux et celles qui sont en deuil, et nous reconnaissons que leur vie a changé à jamais.

« Les tragédies aériennes ont frappé un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Le gouvernement du Canada soutient les familles et les proches laissés pour compte et collabore avec des partenaires internationaux pour éviter de nouvelles tragédies.

« Le Canada dirige l'Initiative sur la sécurité aérienne, qui vise à augmenter le niveau de sécurité et de sûreté des compagnies aériennes commerciales dont les avions se déplacent dans les zones de conflit ou à proximité de celles-ci. Pour ce faire, nous avons organisé conjointement avec les Pays-Bas le troisième Forum sur la sécurité aérienne en juin 2023. Nous soutenons le Kenya, qui se prépare à accueillir le prochain Forum sur la sécurité aérienne en 2025. En raison de la multiplication des conflits, le Canada continue de collaborer activement avec l'OACI et les membres du Comité consultatif sur la sécurité aérienne afin d'élaborer et d'organiser des séminaires de sensibilisation régionaux sur l'atténuation des risques dans les zones de conflit.

« Nous travaillons également avec l'OACI pour améliorer les protocoles d'enquête sur les accidents et renforcer la transparence et la crédibilité de ces enquêtes. L'objectif est de rendre ces protocoles plus efficaces pour prévenir de futures catastrophes aériennes et accroître la sécurité de l'aviation civile mondiale.

« Aujourd'hui et chaque jour, nous invitons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à se joindre à nous pour commémorer les victimes des tragédies aériennes et leurs familles. »

