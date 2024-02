IFCO annonce l'acquisition stratégique de BEPCO, l'un des leaders sur le marché des solutions d'emballage réutilisables pour les produits laitiers et viandes dans les pays baltes





MUNICH, Allemagne, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, le leader mondial de la location de bacs en plastique réutilisables (RPC), annonce avoir conclu l'acquisition de BEPCO, une entreprise bien établie de location-gestion de solutions d'emballage réutilisables implantée à Tallinn, en Estonie. BEPCO gère un parc florissant de bacs pour produits laitiers et viandes dans les pays baltes. L'acquisition de BEPCO va permettre à IFCO d'étendre sa présence sur le marché et de diversifier son portefeuille de produits dans la région.

En unissant leurs forces, BEPCO et IFCO pourront tirer parti de leur expertise et de leurs ressources désormais conjointes, ainsi que de leurs capacités respectives sur le plan technologique pour apporter une valeur ajoutée aux clients. Ensemble, les deux entreprises se trouveront dans les conditions idéales pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution des clients des pays baltes.

« Ce partenariat stratégique promet une valeur ajoutée encore plus élevée à nos clients, en tirant profit des atouts des deux entreprises. IFCO et BEPCO partagent toutes deux un engagement fort en faveur de l'innovation et de la durabilité. Ensemble, nous allons continuer à innover, à promouvoir une démarche de développement durable et à fournir les solutions d'emballage de haute qualité auxquelles s'attendent nos clients », nous explique Michael Pooley, PDG d'IFCO.

« BEPCO ayant désormais rejoint la famille IFCO, nous sommes stratégiquement en très bonne position pour l'avenir. J'ai la conviction que des avantages significatifs naîtront de cette collaboration pour nos clients, employés et partenaires. En combinant notre expertise, nous aspirons à contribuer à un avenir plus durable et à une approche centrée sur le client. Et ensemble, nous ferons progresser les solutions de location-gestion sur le plan technologique, nous étendrons notre couverture géographique et permettrons à la chaîne d'approvisionnement de passer au niveau supérieur », indique Margus Ärm, PDG de BEPCO.

[IC2] BEPCO poursuivra ses activités sous sa propre marque dans la région. Néanmoins, les clients BEPCO bénéficieront de l'expertise mondiale de longue date d'IFCO, qui repose sur l'utilisation de solutions d'emballage réutilisables au sein d'un modèle d'économie circulaire. La fusion de BEPCO et d'IFCO permet de réunir les meilleures compétences opérationnelles, à l'échelle locale et mondiale, pour améliorer l'expérience du client et apporter l'appui financier nécessaire à l'expansion de l'activité.

À propos d'IFCO

IFCO est le leader mondial des solutions d'emballage réutilisables pour les aliments frais, avec des clients dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc mondial de plus de 380 millions de bacs plastique réutilisables. Ils sont chaque année utilisés dans 2 milliards d'expéditions de produits frais du producteur au détaillant, pour les fruits et légumes, viandes, volailles, produits de la mer, oeufs, produits de boulangerie et plus encore. Par rapport aux emballages à usage unique, les bacs plastique réutilisables d'IFCO permettent une meilleure chaîne d'approvisionnement en produits frais, en préservant la fraîcheur et la qualité tout en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental. Pour en savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

À propos de BEPCO

BEPCO est le leader de la location-gestion de solutions d'emballage pour produits laitiers et viandes dans la région balte. Les activités de l'entreprise ont débuté en 2010, puis se sont développées sur le périmètre transfrontalier avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. BEPCO a pour mission de fournir des services universels, innovants et efficaces de transport et d'emballage consigné utilisables dans la chaîne d'approvisionnement circulaire pour toutes les catégories de produits. Pour en savoir plus : http://www.bepco.ee/ | Suivez-nous sur LinkedIn : @Bepco

