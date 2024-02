Coup d'envoi du 15ème Atelier international sur les matériaux avancés à Ras Al Khaïmah





Aujourd'hui démarre le 15ème Atelier international sur les matériaux avancés (IWAM), organisé par le Centre Ras el Khaïmah pour les Matériaux Avancés, au Mövenpick Resort Al Marjan Island de Ras Al Khaimah.

L'IWAM dans sa 15ème édition rassemble plus de 200 scientifiques, professeurs, chercheurs et étudiants éminents d'institutions universitaires de renommée internationale, ainsi que plus de 100 participants d'universités basées aux Émirats arabes unis, pour discuter de la manière dont les matériaux avancés peuvent façonner l'avenir. L'événement se tient à nouveau sous le patronage de Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et souverain de Ras Al Khaïmah, qui participe à une discussion informelle sur l'importance des matériaux avancés pour résoudre les plus grands défis du monde.

Les matériaux avancés constituent les composants clés dans les téléphones portables, les appareils électroniques, et les systèmes énergétiques. Il s'agit de métaux, céramiques et polymères, soit nouveaux, soit améliorés par rapport à leur état d'origine. Les innovations dans ces matériaux ont le potentiel de révolutionner de nombreuses industries, notamment l'aérospatiale, le transport, la construction et la santé, permettant à ces secteurs de réduire leur empreinte carbone et leur consommation d'énergie.

L'IWAM accueillera des scientifiques renommés dans le domaine des matériaux avancés, provenant d'institutions telles que l'Université de Cambridge, l'Université d'Oxford, l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et l'Institut Max Planck, ainsi que le professeur Andre Geim, lauréat du prix Nobel de l'Université de Manchester.

Dans le cadre de la mission de l'IWAM d'impliquer les jeunes dans la science, plus de 500 étudiants d'écoles et d'universités de Ras Al Khaïmah ont participé au « Défi Innovation et Développement durable », qui les invite à créer des solutions innovantes aux défis mondiaux. Les gagnants de ce défi et du prestigieux prix international Sheikh Saud pour la science des matériaux (doté d'une récompense de 100 000 dollars américains) seront annoncés plus tard cette semaine.

Sir Anthony Cheetham, Président du Centre Ras el Khaïmah pour les Matériaux Avancés, a déclaré : « Son Altesse Cheikh Saud est engagé à exploiter l'éducation et la science comme catalyseurs de l'innovation qui contribue au progrès de l'humanité - et il est déterminé à faire avancer le domaine de la science des matériaux. L'IWAM joue un rôle essentiel dans cette vision, en inspirant les jeunes à participer à la construction d'un avenir durable pour Ras Al Khaïmah et au-delà, et en contribuant à façonner un avenir prometteur pour les générations à venir ».

