Kohler dévoile son engagement continu en faveur de la durabilité pour 2024

KOHLER, Wisconsin, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Kohler, le partenaire mondial de l'industrie des centres de données, est fier d'annoncer sa collaboration renforcée avec Infrastructure Masons (iMasons) Climate Accord (ICA) ainsi que l'engagement renouvelé de la société pour la création d'un secteur et d'un avenir plus durables. Kohler continuera de travailler avec plus de 170 autres entreprises partageant les mêmes idées pour explorer divers thèmes environnementaux afin de promouvoir la responsabilisation, le reporting et les meilleures pratiques. Avec l'introduction de la nouvelle désignation iMasons Movers de l'entreprise, Kohler apportera désormais des données et des perspectives encore plus précieuses au dialogue et mettra en relief les initiatives et les efforts de l'entreprise.

« Chez Kohler, nous comprenons que le véritable changement environnemental doit provenir de plusieurs entreprises avançant ensemble vers un objectif commun », déclare Steve Zielke, Sr Channel Manager - Data Centers. « Notre collaboration renforcée avec ICA consolide notre engagement en faveur de la durabilité et notre participation active au débat avec nos pairs. »

Les efforts de réduction du carbone d'ICA dans les infrastructures numériques est en parfaite harmonie avec les objectifs de durabilité à long terme de Kohler. Renforçant encore l'engagement de Kohler envers l'organisation d'iMason, la société dispose d'une équipe dédiée prenant part au groupe de travail Équipement d'ICA, qui se concentre sur la décarbonisation des équipements des centres de données en permettant une communication transparente sur l'empreinte carbone et la mise en place de mesures incitatives pour l'achat d'équipements décarbonés. Le comité se compose d'homologues d'entreprises voisines qui s'engagent de la même manière dans la promotion de la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures numériques durables. ICA s'appuie sur des initiatives comme celle-ci pour influer sur les décisions de marché et pousser le secteur à atteindre la carboneutralité.

« L'engagement indéfectible de Kohler en faveur de la durabilité et de la réduction des impacts environnementaux s'inscrit stratégiquement dans les objectifs d'ICA de décarbonisation des infrastructures numériques », déclare Miranda G. Gardiner, directrice exécutive, iMasons Climate Accord. « Leur leadership actif et engagé, ainsi que leur soutien à notre action collective, sont des éléments prometteurs pour que cette alliance continue de promouvoir ensemble un avenir plus vert et plus durable. »

Kohler a réalisé des avancées considérables en termes d'amélioration de la durabilité dans le secteur. Faits saillants :

Lancement de Conscious Caretm, un programme de maintenance qui réduit la consommation de carburant, les émissions de gaz à effet de serre, et les coûts de maintenance. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Lancement d'un système de piles à hydrogène sans aucune émission pendant l'utilisation. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Investissement dans l'ingénierie, les tests et l'approbation des carburants HVO, y compris l'intégration des carburants HVO au site de Kohler à Brest, en France , pour les tests et les opérations. HVO est capable de réduire de 90 % les émissions nettes de carbone par rapport au diesel fossile, tout en diminuant de 10 % les oxydes d'azote.

, pour les tests et les opérations. HVO est capable de réduire de 90 % les émissions nettes de carbone par rapport au diesel fossile, tout en diminuant de 10 % les oxydes d'azote. Organisation conjointe de l'événement Power Down: Getting Green Data Center Retreat avec Schneider Electric en septembre, qui a rassemblé un groupe de leaders mondiaux des centres de données pour ouvrir la voie à une industrie plus durable. Après l'événement, la mise en place de groupes de travail a permis de trouver des solutions concrètes qui auront un impact positif sur l'environnement et l'industrie.

Intégration à l'échelle mondiale de DfE (Design for Environment) au processus de développement de nouveaux produits.

Kohler s'engage résolument en faveur de la durabilité dans la conception de produits et la culture d'entreprise. L'entreprise poursuit sa mission zéro-net à l'horizon 2035 et continue de prendre part aux conversations parfois complexes mais toujours nécessaires pour atteindre les objectifs environnements à court et long terme.

Pour de plus amples renseignements à propos des initiatives de Kohler en faveur de la durabilité, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les solutions de centres de données de Kohler, rendez-vous sur kohlerpower.com/datacenters.

À propos de Kohler Co.

Créé en 1873 et basé à Kohler, dans le Wisconsin, Kohler Co. est l'une des entreprises privées les anciennes et les plus grandes d'Amérique avec plus de 40 000 collaborateurs. Avec plus de 50 sites de fabrication dans le monde entier, Kohler est un chef de file de la conception, de l'innovation et de la fabrication de produits pour la cuisine et la salle de bains ; les moteurs et systèmes d'alimentation ; l'ébénisterie et la faïencerie ; et le propriétaire/exploitant de deux destinations hôtelières cinq étoiles et de golf à Kohler, dans Wisconsin, et St Andrews, en Écosse. La société développe également des solutions pour répondre aux questions pressantes, comme l'accès à l'eau propre et l'assainissement, pour permettre aux communautés du monde entier d'améliorer la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Pour plus d'informations, veuillez visiter kohlercompany.com.

Acteur mondial des solutions d'alimentation depuis 1920, Kohler fabrique des systèmes complets, notamment des générateurs (portatifs, maritimes, résidentiels, commerciaux et industriels), des commutateurs de transfert automatique, des appareillages de commutation, des mécanismes de surveillance, et des accessoires pour des applications d'urgence, de production de puissance immédiatement disponible et critiques. Rendez-vous sur KohlerPower.com, facebook.com/KOHLERPower, et sur Twitter @KOHLERPower.

À propos de l'iMasons Climate Accord

L' iMasons Climate Accord est une coalition dont la mission est de réduire l'empreinte carbone dans les infrastructures numériques. Lancée par l' Infrastructure Masons en 2022, l'organisation mobilise une communauté de plus de 250 entreprises membres couvrant les centres de données, les réseaux, l'informatique en nuage, l'énergie et la cybersécurité. L'organe directeur du Climate Accord comprend AWS, Digital Realty, Google, iMasons, Meta, Microsoft, et Schneider Electric. Les membres travaillent à l'adoption à l'échelle de l'industrie d'une norme ouverte pour les déclarations relatives à l'empreinte carbone des carburants, matériaux et équipements afin de créer un modèle de maturité dans le reporting des progrès réalisés. Pour plus d'informations, visitez climateaccord.org ou LinkedIn. Si votre entreprise souhaite devenir un Mover auprès de l'iMasons Climate Accord,

