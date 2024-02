/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit pour réduire la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur des soins de santé/

Un nouveau sondage Léger1 mené auprès de Canadiens de 50 ans et plus révèle une méconnaissance du zona chez ce groupe à risque, bien que 8 répondants sur...

Groupe Santé Devonian Inc. ("Devonian" ou la "Société") , une société pharmaceutique botanique au stade clinique, axée sur le développement d'un portefeuille unique de produits pharmaceutiques et cosméceutiques botaniques, annonce aujourd'hui que le...

L'Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL) et BioTalent Canada ont établi un partenariat afin d'offrir une formation novatrice dans le cadre du nouveau programme national Elevate de CASTL. Le programme...