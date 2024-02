Examens de conduite pratique - Une unité mobile sera bientôt à Blanc-Sablon

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Lourdes-de-Blanc-Sablon et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile pour faire passer les examens pratiques et théoriques aux personnes désirant obtenir un permis...

VIA HFR - VIA TGF Inc. a le plaisir d'inviter les représentants des médias à une allocution de Martin Imbleau, Président-directeur général de VIA TGF, sur le développement d'un réseau de train pour passagers, rapide, dédié et fréquent qui reliera...