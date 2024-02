/R E P R I S E -- Invitation aux médias - S'offrir un réseau de train pour passagers rapide, dédié et fréquent pour rapprocher nos vies et nos villes/





Conférence de Martin Imbleau

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un Midi-conférence avec Martin Imbleau, président-directeur général de VIA HFR-VIA TGF inc.

M. Imbleau présentera sa vision du projet de nouveau corridor ferroviaire pour passagers qui reliera Québec à Toronto.

Il abordera aussi les défis actuels du transport ferroviaire intercité et la nécessité d'une solution rapide, fiable et fréquente pour répondre à la croissance démographique et économique de la région tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Après sa conférence, M. Imbleau participera à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mardi 20 février 2024



Lieu : Plaza Centre-Ville (édifice EVO) 777, boulevard Robert-Bourassa Montréal, QC H3C 3Z7



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



