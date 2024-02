Interac en partenariat avec FACE lance un outil de cartographie interactif pour accroître la visibilité des entreprises appartenant à des Noirs partout au Canada





TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) est fière d'annoncer qu'elle se joint à la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) pour lancer une nouvelle carte d'inscription des entreprises qui permet aux Canadiens de trouver et de soutenir plus de 8?000 entreprises appartenant à des Noirs dans l'ensemble du Canada. Cet outil, le premier du genre de cette envergure, comblera les lacunes des entrepreneurs noirs qui se heurtent à des obstacles pour faire connaître leurs produits et leurs services à l'échelle nationale. La carte interactive sera également utile aux propriétaires de grandes entreprises qui cherchent à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Cet outil fait partie d'un nouveau partenariat de trois ans avec FACE, une organisation à but non lucratif dirigée par des Noirs et visant à accélérer la création de richesse pour la communauté noire au Canada. Outre le financement de l'élaboration de la carte, l'investissement d'Interac contribuera également à soutenir la mission générale de FACE, qui est d'être le catalyseur de la création de richesse générationnelle pour les Noirs.

«?Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat transformateur avec Interac?», a déclaré Tiffany Callender, cofondatrice et chef de la direction de FACE. «?Cette alliance témoigne d'un engagement à éliminer les obstacles et à favoriser un environnement propice à l'épanouissement des entrepreneurs noirs. Avec le soutien d'Interac, notamment en investissant dans notre outil de cartographie unique des entreprises appartenant à des Noirs et dans notre centre de connaissances, nous relevons les défis auxquels sont confrontés les Canadiens noirs et créons une stratégie visant à accélérer la création de richesses. Ensemble, nous aspirons à renforcer et à stimuler la dynamique communauté des entrepreneurs noirs, à promouvoir l'inclusion et à susciter des changements positifs dans l'ensemble du Canada.?»

Bien que les entrepreneurs noirs soient plus susceptibles de créer des entreprises que tout autre groupe ethnique, ils démarrent souvent avec moins de capital et reçoivent moins de financement en capital-risque. Un rapport de 2021 commandé par le groupe Canado-Africain du Sénat et le sénateur Colin Deacon sur l'entrepreneuriat inclusif a révélé que les entrepreneurs noirs démarraient avec seulement 35?000 dollars en moyenne, contre plus de 100?000 dollars pour les entrepreneurs blancs. En outre, moins d'un pour cent des fonds de capital-risque vont aux entrepreneurs noirs, ce qui complique leurs investissements dans la technologie, la recherche et le développement.

Conformément à son engagement en matière d'impact sur la communauté, Interac collabore activement avec des entreprises, des organisations et des organismes à but non lucratif afin d'aider à renforcer la confiance financière des Canadiens, dont les propriétaires de petites entreprises issues de la diversité. Elle travaille notamment avec des organisations telles que FACE pour combler les lacunes en matière de ressources et d'éducation et apporter un soutien aux entrepreneurs.

«?Nous croyons que les entrepreneurs canadiens sont au coeur de l'économie du Canada et de nos communautés. Chez Interac, nous nous engageons à aider les propriétaires d'entreprise à renforcer leur confiance financière et numérique afin qu'ils puissent rester maîtres de leurs finances et continuer à se développer?», a déclaré Leo Bailey, directeur des PME chez Interac. «?Nous sommes ravis d'appuyer le travail essentiel que fait FACE pour accélérer la création de richesse pour les Canadiens noirs et nous sommes impatients de travailler ensemble pour produire un impact positif sur les entreprises appartenant à des Noirs aux quatre coins du pays.?»

Fidèle à son engagement de soutenir les entrepreneurs canadiens, Interac a lancé deux initiatives au cours de la dernière année, en plus de son partenariat avec FACE. Le programme Dès le premier dollar fournit des ressources et des outils aux entrepreneurs pour lancer et développer leurs petites entreprises, et Mindfulness & Money est un programme communautaire en collaboration avec Conscious Economics conçu pour enseigner et inspirer les propriétaires de petites entreprises dans la nouvelle économie. Tiffany Callender, cofondatrice et chef de la direction de FACE, est l'une des principales éducatrices de Mindfulness & Money et plus de 132?000 Canadiens ont participé au programme à ce jour. Les deux initiatives visent à combler les lacunes en matière de ressources et à apporter un soutien aux entrepreneurs, en les aidant à développer leurs compétences financières et à favoriser la réussite à long terme de leur entreprise.

À propos de FACE

FACE est une organisation nationale et bilingue à but non lucratif dirigée par des Noirs qui se concentre sur la répartition de ressources et d'information à la communauté noire à travers le Canada dans le but d'accélérer la création de richesse pour les Canadiens d'origine africaine. En partenariat avec le gouvernement fédéral du Canada, FACE a créé un programme de fonds de prêt en 2021 pour les entrepreneurs noirs afin de faciliter l'accès au capital d'investissements, à un fonds de roulement, et à des ressources commerciales supplémentaires pour le développement d'entreprise.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.

20 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :