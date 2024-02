INTEGRAL FARMS PRODUCE INC. OPTIMISE SA PRODUCTION DE TOMATES GRÂCE À L'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM





INTEGRAL FARMS PRODUCE ACQUIERT L'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM AUPRÈS DE VASSALLO ELECTRIC POUR AMÉLIORER SA PRODUCTION DE TOMATES.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Reconnaissant l'importance de l'innovation dans leur portefeuille agricole diversifié, Integral Farms Produce Inc., propriété de la famille Arts, a choisi d'installer la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum® dans une superficie importante de leurs serres de tomates.

Située à Mount Brydges, en Ontario, la famille Arts connait un grand succès depuis plusieurs générations dans l'industrie de la production porcine et végétale, tant au Canada qu'aux Pays-Bas. Avant de se lancer dans l'horticulture en serre, la famille produisait une gamme variée de cultures, incluant le maïs, le soja, les haricots, les pommes de terre et les légumes de transformation. Dans le cadre du plan de succession de l'entreprise, le propriétaire Michael Arts a décidé de se lancer dans l'horticulture en serre avec la solution d'éclairage DEL innovante de Sollum pour cultiver des tomates dans cinq acres de serres d'Integral Farms.

« Nous sommes dédiés à fournir à nos communautés locales des légumes de serre de haute qualité et cultivés au Canada. Je souhaite mettre à profit l'expérience que j'ai acquise dans d'autres domaines de notre entreprise dans notre nouvelle serre, pour laquelle nous avons déjà des plans d'expansion dans un avenir rapproché afin de la transformer en site de production à l'année, spécialisé dans une catégorie importante de tomates, » explique Michael Arts, fier propriétaire et exploitant d'Integral Farms Produce Inc. « En ce moment, sur le marché de l'éclairage DEL, il semble y avoir beaucoup d'inconnues sur les plans des spectres et à savoir comment cultiver avec les DELs, etc. Sollum semble être, aujourd'hui, le choix idéal pour perfectionner et, je l'espère, pérenniser les installations que nous mettons en place afin que nous puissions bénéficier à long terme de notre investissement dans ce système d'éclairage. Je crois que le marché de l'éclairage DEL connaîtra des changements rapides à l'avenir, au fur et à mesure que nous cernerons quel sera le meilleur choix, » a-t-il poursuivi. « Le soutien de Sollum Technologies pendant et après l'installation différencie également l'entreprise, qui a complété le tout rapidement et aisément. »

La toute première vente de sa solution d'éclairage par l'intermédiaire d'un entrepreneur en électricité marque un jalon important pour Sollum. La décision de Vassallo Electric témoigne de la confiance inébranlable accordée à l'entreprise comme option de premier choix pour ses clients, renforçant ainsi la réputation positive que Sollum continue de se forger dans l'industrie, la reconnaissance de l'excellence de Sollum sur le marché ainsi que son statut de fournisseur fiable et innovant.

« Ayant contribué à plusieurs projets d'éclairage majeurs, j'ai été séduit par l'approche innovante de Sollum en matière d'éclairage, qui s'adapte aux tendances actuelles et futures sans nécessiter de changement de luminaires. Mon premier projet avec Sollum, en 2020, a marqué un départ significatif des systèmes d'éclairage traditionnels vers ceux qui sont fondés sur des avancées scientifiques. Cette expérience a alimenté ma passion pour participer à un travail révolutionnaire », déclare Joe Vassallo, propriétaire de Vassallo Electric. « Bien que notre entreprise soit jeune, notre équipe est expérimentée et spécialisée dans l'éclairage de pointe pour serres. En collaborant avec Mike et Sollum, nous avons combiné notre expertise, notre passion et notre dévouement pour la qualité. Nous sommes impatients de travailler sur des projets futurs qui s'appuient sur l'innovation continue et l'excellence », a-t-il conclu.

« C'est un gain important pour nous et un changement radical dans notre façon de faire, qui inclut désormais de collaborer avec des intermédiaires comme Vassallo pour faire connaître nos produits, » déclare Kassim Tremblay, vice-président du Développement des affaires chez Sollum Technologies. « Nous sommes impatients de voir comment Integral Farms Produce Inc. accueillera notre technologie et nous avons hâte de soutenir son développement pour fournir à leurs partenaires commerciaux les meilleurs produits. »

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

20 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :