Star Charge au salon Key Energy : façonner l'avenir de la mobilité électronique et de l'énergie durable





HESSE, Allemagne, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Star Charge, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de solutions de micro-réseaux, est ravi d'annoncer sa participation au salon Key Energy. Rejoignez-nous au stand B4 - 027 pour découvrir nos solutions de pointe conçues pour bâtir un avenir énergétique plus efficace et plus résilient.

Dévoiler l'avenir de la recharge des véhicules électriques et des micro-réseaux :

Des solutions pour les bornes de recharge : Une infrastructure efficace et pérenne avec une efficacité de conversion de l'énergie allant jusqu'à 97 %, une gamme flexible de charge rapide en courant continu (de 30 kW à 480 kW) et des mises à jour en temps réel pour un coût total de possession optimisé.

Des solutions industrielles : Optimiser les factures d'électricité et augmenter la capacité de production sans effort grâce aux systèmes de stockage d'énergie, en exploitant les énergies renouvelables et en réduisant la demande de pointe.

Des solutions résidentielles : Renforcer l'indépendance énergétique domestique grâce à des systèmes solaires innovants plus stockage, des chargeurs bidirectionnels V2H et une gestion intelligente de l'énergie domestique.

Investir dans l'avenir des véhicules électriques en Europe :

Star Charge Europe s'engage sur le marché européen en développant activement sa présence et son expertise. Nous vous invitons à rencontrer notre équipe et à discuter de la façon dont nos solutions peuvent soutenir votre transition vers un avenir durable et électrifié.

Points saillants à notre stand :

Des démonstrations en direct de nos dernières technologies de recharge de VE, de nos micro-réseaux et de nos technologies numériques.

Des exposés d'experts sur les tendances et les défis majeurs de l'industrie.

Opportunités de réseautage avec des leaders de l'industrie et des partenaires potentiels.

Ne manquez pas cette occasion :

de découvrir comment l'équipe Star Charge Europe peut vous aider à atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

d'explorer des solutions innovantes pour vos besoins spécifiques.

de nous rejoindre pour façonner l'avenir de l'e-mobilité et de l'énergie en Europe .

Visitez Star Charge au stand B4-027 et participez à la révolution de l'énergie durable !

À propos de Star Charge :

Star Charge, un leader mondial des infrastructures de recharge de véhicules électriques et des solutions de micro-réseaux, est présent dans 20 pays et possède des sites de production aux États-Unis, au Vietnam et en Chine. Pour contribuer à la transition énergétique vers un avenir plus durable, nous nous concentrons sur l'évolution de nos solutions grâce à des technologies innovantes dans le secteur de la mobilité électrique, visant à construire un réseau énergétique mobile et efficace.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.starcharge.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2342436/Star_Charge_Integrated_PV_ESS_EVSE_Charging_Hub_Solution.jpg

19 février 2024 à 14:25

