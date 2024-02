Le gouvernement du Canada investit dans la croissance de RNA Technologies & Therapeutics en soutenant son expansion





L'entreprise de Laval obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

LAVAL, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Soutenir la croissance par l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui le versement d'une contribution remboursable de 200 000 $ à RNA Technologies & Therapeutics inc. (RNA T&T). Cet appui de DEC a permis à l'entreprise d'acquérir des équipements automatisés pour améliorer sa productivité et augmenter sa capacité de production.

Fondée en juillet 2022, RNA T&T est une entreprise innovatrice spécialisée dans le design, la production et la purification des molécules intermédiaires porteuses appelées ARN messagers (ARNm). L'entreprise, incubée au Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB), produit et vend des molécules intermédiaires ARNm en petits et grands lots, en plus de pouvoir réaliser un programme de recherche pour ses clients afin de développer de nouvelles thérapies, obtenir leurs approbations réglementaires et assurer la protection de leur propriété intellectuelle. Le groupe est composé d'experts dans le domaine de l'ARN avec une expérience combinée de plus de trois décennies dans la synthèse d'ARN thérapeutique IVT.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leurs communautés. La vitalité économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, RNA T&T a pu acquérir et installer des équipements de production automatisée pour réaliser son projet. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En les aidant à bien s'outiller pour bâtir ensemble une économie plus forte, résiliente et durable. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Aider une entreprise à croître et à innover afin qu'elle permette à la population canadienne de bénéficier d'une technologie importante est une priorité pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous appuyons ce projet porteur de RNA T&T, qui est un bel exemple de réussite après deux ans d'incubation au CQIB. Son succès et les retombées rejailliront sur toute la région du Grand Montréal, mais aussi sur l'économie québécoise et canadienne dans son ensemble. Je suis ravie du soutien de notre gouvernement à ce projet et de l'impact que ce dernier aura sur le secteur de la santé. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Grâce à la structure d'incubation du CQIB, RNA T&T a accompli des avancées significatives au cours de ses 18 premiers mois d'existence. Nous tenons à souligner l'importance des programmes d'aide gouvernementaux tels que celui de DEC, qui jouent un rôle crucial dans le soutien et le financement de la croissance rapide des PME technologiques comme RNA T&T. Nous exprimons notre profonde gratitude pour leur soutien continu. »

Claude LeDuc, président-directeur général, RNA Technologies & Therapeutics

« Cet investissement dans une des entreprises accompagnées par notre incubateur vient confirmer le rôle joué par le CQIB comme pépinière d'entreprises en sciences de la vie au Québec. Nous sommes particulièrement heureux du cheminement de RNA T&T qui complète ainsi son parcours d'incubation. »

Perry Niro, directeur général, CQIB

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

