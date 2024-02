Avis aux médias - Annonce d'investissements pour soutenir et renforcer le secteur du porc





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton--Stanstead, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un important soutien financier visant à renforcer la position de chef de file du Canada dans le secteur du porc par l'entremise d'initiatives de recherche stratégique qui favoriseront la durabilité, la résilience et les possibilités de croissance.

La ministre Bibeau sera accompagnée de représentants de Swine Innovation Porc.

Date

Le 20 février 2024

Heure

9 h 30 (HNE)

Lieu

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke

Agriculture et Agroalimentaire Canada

2000, rue Collège

Sherbrooke, QC J1M 0C8

Remarques pour les médias

Vous êtes invités à participer à une visite de laboratoire à la suite de la conférence de presse.

Veuillez prévoir du temps pour vous enregistrer à la réception et vous installer si vous avez une caméra sur trépied ou un microphone.

Il vous sera possible d'enregistrer du matériel audio-visuel lors de la visite du laboratoire après l'annonce.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur le site.

