Rencontres Action Jeunesse - 30 organisations jeunesse à la rencontre des décideurs publics





QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Force Jeunesse, qui célèbre ses 25 ans, donne aujourd'hui le coup d'envoi de la 7e édition des Rencontres Actions Jeunesse (RAJ) qui se déroule sur la colline Parlementaire de Québec jusqu'au 21 février. Plus importante activité de représentation politique pour les 18-35 ans au Québec, les RAJ leur donnent l'opportunité d'échanger sur leurs priorités auprès des titulaires de charge publique. Cette année, plus d'une trentaine d'organisations de milieux variés iront à la rencontre des membres de l'Assemblée nationale, des ministres et d'autres titulaires de charge publique pour présenter leurs demandes.

Rémunération des stages, accès au logement, protection du territoire agricole, et soutien aux personnes issues de la diversité de genre, figurent parmi les enjeux traités au cours des RAJ.

« Les Rencontres action jeunesse sont une magnifique vitrine sur la vitalité et la diversité de la jeunesse québécoise », a mentionné Lauriane Déry, présidente de Force Jeunesse. « Cet événement devenu un incontournable permet à plusieurs organisations chaque année de faire valoir certaines de leurs revendications. Je souhaite que les échanges mènent à de nouveaux gains pour notre jeunesse. »

Les RAJ visent à perfectionner les connaissances des jeunes quant au fonctionnement de nos institutions démocratiques, la mise en oeuvre de politiques publiques et les rouages parlementaires. Au cours des dernières années, les RAJ ont mené à des réalisations concrètes, telles que le financement de projets porteurs pour la communauté, à des interpellations de ministres à l'Assemblée nationale sur des enjeux touchant les jeunes et à l'établissement de relations durables entre des élus et groupes jeunes.

Programmation diversifiée : différents forums d'échanges avec les élus

En plus de la traditionnelle semaine de rencontres avec les élus, un programme de formation s'étalant sur plusieurs mois et chapeauté par Force Jeunesse en collaboration avec la firme de relations publiques TACT a également été offert aux organisations participantes pour les accompagner dans la préparation et la conduite de leurs revendications.

Au cours de ces trois jours d'événements, plusieurs activités sont prévues en marge des rencontres politiques, dont un panel de discussion sur la gestion de crises, un panel commenté sur la période de questions, un panel sur le quatrième pouvoir ainsi qu'un cocktail en présence d'élu.es, de titulaires de charges publiques et des organisations participantes.

Disponibilité média

Force Jeunesse invite les représentants des médias à rencontrer les organisations participantes à l'Assemblée nationale. Lauriane Déry, présidente de Force Jeunesse, sera sur place et disponible pour entrevue.

Liste des organisations participantes

Travail

Aile jeunesse du Chantier de l'économie sociale

CACJEQ

Comité des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Comité des jeunes de la FTQ

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Fédération de la relève agricole du Québec

Ordres professionnels

AJBR

Comité jeunesse de l'ORIIM/L

Jeune Barreau de Montréal

Jeune Barreau de Québec

LGBTQ+

AlterHéros

Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+

Espace LGBTQ+

Les 3 sex*

Engagement des jeunes

Citoyenneté Jeunesse

Élan politique jeunesse

Mouvement Jeunes et santé mentale

Culture autochtone

La Boîte Rouge VIF

Enseignement supérieur

AéESG

AEP

AÉSIQ

CADEUL

FAÉCUM

FECQ

REMDUS

Fédération médicale étudiante du Québec

Union étudiante du Québec

À propos des Rencontres Action Jeunesse

Les Rencontres Action Jeunesse (RAJ) sont une initiative de participation citoyenne née d'un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et Force Jeunesse, permettant aux jeunes de sensibiliser les décideurs publics québécois aux enjeux qui les concernent. Chaque année, une trentaine d'associations oeuvrant dans des secteurs variés se présentent sur la colline parlementaire dans le cadre des RAJ afin de partager leurs préoccupations et projets avec différents décideurs publics.

À propos de Force Jeunesse

Depuis 25 ans, dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

19 février 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :