Fractus et Vivint signent un accord de licence de brevet pour la technologie de développement d'antennes dans les domaines de l'IdO et des maisons intelligentes





BARCELONE, Espagne, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Fractus, une pionnière de la technologie de développement d'antennes basée à Barcelone en Espagne, est ravie d'annoncer le règlement de son litige en matière de brevets qui l'opposait à Vivint, un acteur majeur du secteur de la sécurité des maisons intelligentes aux États-Unis. Ce règlement est un moment charnière pour Fractus, mettant en évidence la large applicabilité de sa technologie innovante au-delà de l'industrie de la téléphonie mobile et sur le marché croissant de l'Internet des objets (IdO).

Fractus a poursuivi Vivint en octobre 2022 pour violation de ses brevets relatifs à la technologie de développement d'antennes pour les systèmes de sécurité (Affaire 2:22-cv-00413-JRG). Ce règlement souligne l'engagement de Fractus à favoriser l'innovation et la collaboration au sein de l'industrie technologique. En réglant le différend qui l'opposait à Vivint, Fractus consolide sa position de partenaire de premier plan dans le domaine des solutions d'antennes polyvalentes et efficaces pour diverses applications.

La technologie de développement d'antennes de Fractus a prouvé son efficacité non seulement dans le secteur de la téléphonie mobile traditionnelle, mais aussi dans le paysage en évolution rapide de l'IdO. Cette percée démontre l'adaptabilité et la résilience de la technologie de Fractus, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises à la recherche de solutions de connectivité de pointe. « Nous sommes heureux d'annoncer le règlement de notre litige en matière de brevets avec Vivint, ce qui renforce la valeur et la polyvalence de la technologie de développement d'antennes de Fractus », a déclaré Ruben Bonet, PDG de Fractus. Les progrès de la technologie de développement d'antennes stimulent la transformation numérique des entreprises, ce qui entraîne la prestation de services IdO et de solutions innovantes via des appareils connectés.

« Ce règlement confirme non seulement l'applicabilité de notre technologie dans le secteur de la sécurité des maisons intelligentes, mais ouvre également de nouvelles possibilités de collaboration et d'octroi de licences dans l'industrie plus large de l'IdO, a déclaré Jordi Ilario, directeur d'exploitation et vice-président chargé de l'octroi de licences. Fractus invite les entreprises du secteur de l'IdO à explorer les opportunités d'obtention de licences pour sa technologie innovante de développement d'antennes. En obtenant une licence Fractus, les entreprises peuvent exploiter la puissance d'une connectivité efficace et fiable, ce qui leur assure un avantage concurrentiel dans un secteur où la communication sans faille est primordiale.

Fractus est fière d'être représentée par le cabinet d'avocats de premier plan Susman Godfrey tout au long de cette procédure. La résolution de ce litige ne marque pas seulement une avancée positive pour Fractus, mais donne également l'occasion aux concurrents d'adopter des technologies de pointe par le biais d'accords de licence.

À propos de Fractus

Fractus est pionnière dans le développement d'antennes pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs mobiles de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 40 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreux prix et distinctions que l'entreprise a reçus pour son travail innovant, Fractus a été désignée comme un pionnier technologique du Forum économique mondial de Davos en 2005 et comme l'une des meilleures entreprises innovantes de Red Herring en 2006. Elle a également remporté le prix Frost & Sullivan 2004 pour l'innovation technologique et le prix national de la communication 2010 du gouvernement catalan dans la catégorie des télécommunications. Une équipe d'inventeurs de Fractus a été finaliste du prix de l'inventeur européen de l'OEB en 2014. En novembre 2015, Fractus a été récompensée par l'Academiae Dilecta de l'Académie royale espagnole d'ingénierie et, en avril 2017, elle a reçu le « European Inspiring Company Award » de la Bourse de Londres et de l'Elite Group.

19 février 2024 à 06:00

