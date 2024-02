/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annie Koutrakis visitera Outils Diacarb/





SAINT-LAURENT, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à visiter Outils Diacarb, une entreprise manufacturière spécialisée dans l'usinage et la fabrication en série de petites pièces complexes et précises, en compagnie d'Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et d'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent.

Madame Koutrakis profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise. Elle sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date :

19 février 2024

Heure de la visite :

9 h 45

Endroit :

Outils Diacarb

2525, de Miniac

Saint-Laurent (Québec)

H4S 1E5

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent participer à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 19 février 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse.

