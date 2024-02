Bona annonce l'acquisition du distributeur australien Ezi Floor Products (EFP)





Bona ®, une entreprise mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure, a annoncé l'acquisition d'Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd (EFP), un distributeur basé à Melbourne, en Australie. EFP, qui est l'importateur exclusif et le distributeur national des produits Bona en Australie depuis plus de 20 ans, sera désormais une filiale de Bona.

« EFP est depuis longtemps un fournisseur de confiance de produits de plancher en bois en Australie, avec des décennies d'expérience dans la prise en charge d'entrepreneurs et de propriétaires », déclare Magnus Andersson, directeur général de Bona. « Nous souhaitons la bienvenue à EFP dans la famille Bona et nous nous réjouissons de renforcer notre présence en Australie. »

EFP a été fondée en 1994 à Adélaïde, en Australie-Méridionale, et a ouvert une seconde succursale à Melbourne, dans le Victoria, début 2000. Dès l'ouverture de ce second site, EFP est devenu le distributeur exclusif des produits Bona. Au cours des 24 dernières années, cette entreprise a acquis une position de leader sur le marché grâce à un réseau de plus de 25 distributeurs et 500 détaillants.

« Il s'agit d'une évolution passionnante pour EFP », déclare Chris Heaney, directeur général d'EFP. « En tant qu'entreprise familiale et distributeur exclusif des produits Bona depuis plus de vingt ans, nous nous réjouissons de faire partie de la famille Bona et de rejoindre le réseau mondial Bona. Nous prévoyons d'augmenter notre offre de produits dans toute l'Australie et de développer de nouvelles voies commerciales telles que le commerce électronique ainsi que l'expansion de notre réseau d'entrepreneurs. »

Avec cet accord, EFP devient partie intégrante du réseau mondial Bona en tant que filiale à part entière de Bona AB. En rejoignant Bona, EFP aura accès aux ressources, à l'expertise et aux investissements nécessaires pour se développer dans de nouveaux canaux et segments d'activité. Cela renforce également l'engagement à long terme de Bona sur le marché australien.

« Avec l'arrivée d'EFP chez Bona, nous augmentons notre présence tout en assurant notre position pour une croissance à long terme en Australie et dans l'ensemble de la région APAC », déclare Elin Rodenstam, vice-présidente principale des affaires commerciales EMEA et APAC chez Bona. « Nous nous réjouissons à l'idée d'une réussite et d'une croissance encore plus fortes avec les clients et notre équipe en Australie. »

L'acquisition d'EFP a été formalisée en février 2024 et prendra effet immédiatement. Avec cette acquisition, Bona compte désormais 17 filiales à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale à vocation durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien des parquets en bois dur à base d'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour la plupart des sols de qualité supérieure, notamment le bois, le carrelage, le vinyle, les sols souples, le caoutchouc et les sols stratifiés. Le chiffre d'affaires de Bona est de 3,8 milliards SEK (341 millions EUR) en 2022. Le siège social est situé à Malmö, en Suède, et l'entreprise est représentée dans le monde entier par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 4 sites de production et 700 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 février 2024 à 05:35

