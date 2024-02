Reprise des opérations normales à l'Établissement de Port-Cartier





PORT-CARTIER, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - La routine modifiée et la fouille exceptionnelle imposée à l'Établissement de Port-Cartier le 7 février 2024 sont terminées depuis le 12 février 2024. L'établissement a depuis repris ses opérations normales et les visites ont été rétablies.

Plusieurs objets interdits et non autorisés ont été trouvés au cours de la fouille exceptionnelle, y compris des armes artisanales, des téléphones cellulaires avec accessoires et des cartes SIM.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter et sur Facebook.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web.

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

16 février 2024 à 17:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :