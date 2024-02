Le ministère fédéral de la Santé dépose le Rapport annuel 2022 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés





OTTAWA, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre fédéral de la Santé, a déposé aujourd'hui le Rapport annuel 2022 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) auprès des greffiers du Sénat et de la Chambre des communes.

Le Rapport annuel 2022 décrit les tendances de prix et de ventes de médicaments brevetés au Canada. Les ventes de médicaments brevetés ont atteint 18,4 milliards de dollars en 2022, ce qui représentait environ 49 % du total des ventes de médicaments au Canada.

Le rapport présente également des constatations faites au sujet des dépenses de recherche et développement pharmaceutique au Canada ainsi que des informations à jour sur les activités d'examen de prix et de production de rapports du CEPMB en 2022.

Le CEPMB est un organisme indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires. Il protège l'intérêt des consommateurs canadiens en s'assurant que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne sont pas excessifs et en fournissant aux intervenants des renseignements sur les prix, les coûts et l'utilisation de médicaments pour les aider à prendre des décisions éclairées en temps opportun en matière de prix, d'achat et de remboursement.

Faits en bref

En 2022, 1 138 médicaments brevetés à usage humain ont fait l'objet d'un rapport au CEPMB, dont 69 nouveaux médicaments.

Les prix courants des médicaments brevetés au Canada sont au deuxième rang des prix les plus élevés parmi les 31 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques en 2022, ce qui représente une augmentation par rapport au troisième rang occupé en 2021.

Le Canada représente 2,2 % des ventes globales de produits pharmaceutiques.

Le ratio moyen des dépenses de recherche et développement (R-D) par rapport aux recettes tirées des ventes était de 3,1 % en 2022. La définition de R-D est donnée dans le Règlement sur les médicaments brevetés.

